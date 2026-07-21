San Juan: vacunación del 96% en bebés, pero los refuerzos escolares por debajo del 75%

Los datos provinciales muestran a San Juan en una posición favorable dentro del mapa nacional de vacunación. En Hepatitis B neonatal, la provincia registró el 109%, un porcentaje que supera el 100% porque incluye dosis aplicadas a bebés nacidos fuera de la jurisdicción pero vacunados en San Juan. En BCG, la cobertura llegó al 110,2%. En Quíntuple primera dosis, al 99%, y en IPV primera dosis, al 96,1%. En Neumococo primera dosis, al 96,4%.

Estos números ubican a San Juan por encima del promedio nacional en casi todas las vacunas trazadoras para el primer año de vida, un dato que refleja el trabajo sostenido de los equipos de salud provinciales y la capacidad de llegar a los recién nacidos en los primeros días y meses de vida.

A nivel país, las cinco vacunas trazadoras para bebés superaron el 90% de cobertura por primera vez en varios años. BCG llegó al 95,8%, Hepatitis B neonatal al 92,4%, Quíntuple al 91,9%, IPV al 91,3% y Neumococo al 90,4%. Los incrementos respecto a 2024 van desde 5,61 puntos en Neumococo hasta 8,96 puntos en Hepatitis B neonatal.

Sin embargo, conviene poner estos números en perspectiva. Entre 2009 y 2019, las coberturas cayeron un promedio de 10 puntos. La pandemia sumó otros 10 puntos de baja adicional en 2020. La recuperación arrancó en 2021, pero recién en 2025 se consolida sobre datos nominales verificables gracias al NOMIVAC, un sistema cuya ley fue sancionada en 2018 pero que no se reglamentó hasta agosto de 2023. En otras palabras, parte del "salto" en los números también se explica por un sinceramiento en la forma de contar: antes se registraban dosis, ahora se registran personas.

Donde el panorama se complica, tanto para San Juan como para el resto del país, es en las vacunas de refuerzo que deben recibir los niños al entrar al jardín y al comenzar la primaria. Ninguna de estas vacunas alcanzó el 90% de cobertura en 2025, aunque hubo mejoras respecto a 2024.

La triple viral —que previene sarampión, rubéola y paperas— pasó del 46,7% al 54,8% a nivel nacional. La triple bacteriana celular subió del 46,3% al 58,3%. La IPV para poliomielitis mejoró del 47,5% al 57,2% y el refuerzo de varicela trepó del 45,8% al 56%. Si bien todos son avances, los números siguen siendo preocupantes: más de cuatro de cada diez niños en edad escolar no tienen estas vacunas al día.

En San Juan, los datos de la tabla provincial muestran coberturas en refuerzos que también están lejos del 90%. En Neumococo refuerzo, la provincia registró el 82,9%. En Varicela primera dosis, el 78,6%. En Varicela refuerzo, el 74,7%. En IPV refuerzo, el 74,6%. En los refuerzos de los 11 años, la dTpa alcanzó el 73,1% y la vacuna contra el meningococo el 74,3%.

El HPV: una dosis, mejor adherencia pero todavía lejos

Otro punto relevante es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Desde 2024, Argentina pasó de dos dosis a una sola, una decisión respaldada por evidencia científica que además buscó mejorar la adherencia. Los resultados de 2025 muestran una mejora: en nenas la cobertura pasó del 55,5% al 61,2%, y en varones del 50,9% al 56,2%. Pero cuando se compara con el primer pinchazo del esquema de dos dosis aplicado en 2023 —66,98% en nenas y 60,92% en varones— queda claro que todavía hay camino por recorrer.

En San Juan, los datos muestran un 76,9% en VPH femenino y un 72% en VPH masculino, por encima del promedio nacional pero aún lejos de la meta del 90%.