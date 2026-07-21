San Juan se prepara para los diez años de su Maratón Internacional

El atleta Marcos Arce compartió su experiencia que lo tuvo siempre en esta competencia, habiendo recorrido distintas distancias hasta llegar al maratón. “Esta es la mejor maratón de la región de Cuyo y va camino a ser una de las mejores del país, destacándose por la belleza del recorrido y el apoyo constante del público en las calles. Me siento muy orgulloso de representar a mi provincia y agradezco a la Secretaría de Deporte y a la organización por el respaldo al atletismo”.

El secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, resaltó el crecimiento exponencial de la carrera en su 10° aniversario y mencionó que, según especialistas, es una de las maratones más rápidas del país. “La maratón trasciende lo deportivo y pasa a ser un hecho cultural, turístico y económico, teniendo en cuenta la llegada de más de 200 atletas extranjeros y el impacto positivo en la hotelería y el turismo”.

Tabachnik celebró la articulación público-privada respaldada por el gobernador Marcelo Orrego y elogió la iniciativa del Maratón Kids para promover hábitos saludables en la infancia.

Impacto turístico, económico y deportivo

La Maratón Internacional de San Juan es una vitrina fundamental para mostrar los atractivos naturales y la infraestructura de la provincia. Su realización genera un fuerte impulso en la economía local, dinamizando los sectores turístico, gastronómico y comercial ante la masiva llegada de corredores y acompañantes. Asimismo, consolida la capacidad organizativa de la provincia para eventos de gran escala e incentiva la práctica de la actividad física en toda la comunidad.

Aspectos deportivos y recorridos

La gran cita será el domingo 26 de julio, con largada unificada a las 9 hs para las cuatro distancias Un dato clave para los atletas es que los circuitos cuentan con la certificación oficial de World Athletics.

42K: Largada desde el Embarcadero del Dique Punta Negra. Los maratonistas bordearán el perilago entre cerros y viñedos, atravesando sitios icónicos como la Quebrada de Zonda y el Autódromo Eduardo Copello. El ingreso a la ciudad se realizará por la Ruta del Sol y Av. Libertador General San Martín.

21K: Largada en la Quebrada de Zonda.

10K: Largada en El Almendro Sport.

5K: Largada en Patio Alvear.

Punto de llegada: Todas las distancias culminarán frente al Teatro del Bicentenario.

Acreditaciones y Expo Maratón

Las actividades previas comenzarán el viernes 24 y sábado 25 de julio

Acreditaciones: Se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán.

Expo Maratón: Se desarrollará en las instalaciones del Centro Cultural Conte Grand.