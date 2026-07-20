La minería sigue siendo uno de los principales motores de la economía sanjuanina. Según el último informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, correspondiente a marzo de 2026, la provincia alcanzó 5.579 trabajadores registrados y se posicionó como la segunda jurisdicción con mayor empleo minero de Argentina, únicamente por detrás de Santa Cruz.
San Juan afianza su liderazgo minero y ya es la segunda provincia con más empleo del país
La provincia alcanzó los 5.579 puestos de trabajo registrados en minería y se ubicó segunda en el país. Además, fue una de las jurisdicciones que más creció en generación de empleo durante el último año.