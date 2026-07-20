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San Juan afianza su liderazgo minero y ya es la segunda provincia con más empleo del país

La provincia alcanzó los 5.579 puestos de trabajo registrados en minería y se ubicó segunda en el país. Además, fue una de las jurisdicciones que más creció en generación de empleo durante el último año.

La minería sigue siendo uno de los principales motores de la economía sanjuanina. Según el último informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, correspondiente a marzo de 2026, la provincia alcanzó 5.579 trabajadores registrados y se posicionó como la segunda jurisdicción con mayor empleo minero de Argentina, únicamente por detrás de Santa Cruz.

El informe también refleja que San Juan fue una de las provincias con mejor desempeño durante el último año. Mientras el empleo minero nacional aumentó un 1,2% interanual, la provincia registró un crecimiento del 8,4%, ubicándose entre las jurisdicciones que más puestos de trabajo generaron. Solo Catamarca mostró una expansión superior.

Actualmente, San Juan y Santa Cruz concentran juntas el 36% del empleo minero del país, consolidándose como los principales polos laborales del sector.

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El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la minería metalífera, actividad que continúa siendo el mayor generador de empleo dentro de la industria. A nivel nacional, este segmento reúne más de 13.000 trabajadores y explicó buena parte de los nuevos puestos creados durante el último año, con un incremento del 6,6%.

En total, la minería argentina alcanzó en marzo 40.141 empleos directos registrados, marcando el segundo crecimiento interanual consecutivo desde mediados de 2024.

Otro dato que surge del relevamiento es que, aunque la cantidad de empresas mineras cayó un 5,4% respecto del año anterior, el empleo continuó creciendo. Esto se debe a que los proyectos metalíferos —como los que predominan en San Juan— demandan una mayor cantidad de trabajadores que otras actividades del sector.

El escenario ratifica el peso que tiene la minería en la economía provincial y muestra que San Juan mantiene un lugar central dentro del desarrollo minero argentino, impulsado por la actividad metalífera y las expectativas que generan los nuevos proyectos en marcha.

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