San Juan afianza su liderazgo minero y ya es la segunda provincia con más empleo del país

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la minería metalífera, actividad que continúa siendo el mayor generador de empleo dentro de la industria. A nivel nacional, este segmento reúne más de 13.000 trabajadores y explicó buena parte de los nuevos puestos creados durante el último año, con un incremento del 6,6%.

En total, la minería argentina alcanzó en marzo 40.141 empleos directos registrados, marcando el segundo crecimiento interanual consecutivo desde mediados de 2024.

Otro dato que surge del relevamiento es que, aunque la cantidad de empresas mineras cayó un 5,4% respecto del año anterior, el empleo continuó creciendo. Esto se debe a que los proyectos metalíferos —como los que predominan en San Juan— demandan una mayor cantidad de trabajadores que otras actividades del sector.

El escenario ratifica el peso que tiene la minería en la economía provincial y muestra que San Juan mantiene un lugar central dentro del desarrollo minero argentino, impulsado por la actividad metalífera y las expectativas que generan los nuevos proyectos en marcha.