El parche especial que lucirán Messi, el Dibu y otros ocho jugadores de la Selección

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Cómo surgió la iniciativa de los parches distintivos

Esta iniciativa comenzó a utilizarse en la NBA para los jugadores que hayan ganado una distinción en la temporada regular, ya sea el máximo anotador, mejor debutante o último campeón para enriquecer la narrativa visual del torneo. Posteriormente, la Ligue 1, el torneo de Francia, comenzó a utilizar esta temporada un parche en el pecho de un jugador: El goleador momentáneo del torneo.

Uno de los jugadores que lo llegó a usar fue el argentino Joaquín Panichelli, que antes de su lesión de ligamentos estaba imparable y fecha tras fecha le hacía honor al emblema. La gracia de esto, es que en cada jornada un jugador distinto lo podía portar, como sistema motivador.

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En cuanto a la Selección Albiceleste, los 26 jugadores convocados tendrán que utilizar el conocido parche de campeón en el pecho, tal como lo vienen haciendo en todos los partidos que disputaron desde que salieron campeones en Qatar 2022. La primera vez en la historia que se hizo una conmemoración como esta fue en 1924, cuando la liga italiana lo introdujo para el último campeón del Scudetto, haciendo referencia a los rangos de las fuerzas militares. Y la primera vez que se hizo para el campeón de un Mundial, también fue para Italia, en 2007, tras salir campeones en Alemania 2006.

En cuanto a la distinción de clubes, se comenzó a utilizar en 1993 cuando la UEFA decidió hacer lo propio para el campeón de la Champions League, y en el 2000, le hicieron uno de honor a los campeones que hayan ganado cinco o más veces el trofeo. Y en Argentina se comenzó a usar después de que Boca haya salido campeón de la Superliga en la temporada 2018/2019.