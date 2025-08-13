Ariel Lucatto Trujillano, contador de aproximadamente de 37 años, fue suspendido por un año en el ejercicio de la profesión luego de que el Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan comprobara que adulteró un balance contable.
Suspenden por un año a un contador reincidente por adulterar un balance contable
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan sancionó a Ariel Lucatto Trujillano (37) tras comprobar que reutilizó una oblea oficial en un estado contable de una cooperativa.