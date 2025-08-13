Suspenden por un año a un contador reincidente por adulterar un balance contable

Según confirmaron fuentes oficiales a sanjuan8.com, el profesional colocó en un estado contable de una cooperativa una oblea oficial que ya había sido utilizada en otro trabajo contable. Al verificar el código QR que acompaña la oblea, los datos no coincidían con la información registrada oficialmente.

La investigación se inició tras una denuncia en la que se solicitó revisar la validez del balance y de la oblea. Durante el proceso administrativo, el Consejo detectó además que Lucatto Trujillano ya contaba con antecedentes: en otro caso, no había entregado documentación a una empresa que había contratado sus servicios.