Suspenden por un año a un contador reincidente por adulterar un balance contable

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan sancionó a Ariel Lucatto Trujillano (37) tras comprobar que reutilizó una oblea oficial en un estado contable de una cooperativa.

Ariel Lucatto Trujillano, contador de aproximadamente de 37 años, fue suspendido por un año en el ejercicio de la profesión luego de que el Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan comprobara que adulteró un balance contable.

Según confirmaron fuentes oficiales a sanjuan8.com, el profesional colocó en un estado contable de una cooperativa una oblea oficial que ya había sido utilizada en otro trabajo contable. Al verificar el código QR que acompaña la oblea, los datos no coincidían con la información registrada oficialmente.

La investigación se inició tras una denuncia en la que se solicitó revisar la validez del balance y de la oblea. Durante el proceso administrativo, el Consejo detectó además que Lucatto Trujillano ya contaba con antecedentes: en otro caso, no había entregado documentación a una empresa que había contratado sus servicios.

Desde el Consejo señalaron que, desde 2024, han recepcionado unas 15 denuncias contra profesionales matriculados, algunas de las cuales fueron desistidas. “Lo positivo es que, al estar matriculados, existen herramientas para juzgarlos internamente”, remarcaron.

La sanción de un año de suspensión se fijó teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la reincidencia del contador.

