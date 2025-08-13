El costo de las canastas básicas en San Juan registró un aumento del 1,9% durante julio, en línea con la inflación general del mes. La cifra representa la segunda aceleración consecutiva en lo que va del año, aunque el impacto del incremento del dólar fue menor al esperado.
Inflación y alimentos: el impacto de julio en la economía familiar
