Inflación y alimentos: el impacto de julio en la economía familiar

Según el informe oficial, tanto la Canasta Básica Total (CBT), que marca la línea de pobreza, como la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia, crecieron en la misma proporción. De esta manera, una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesitó $1.149.353 para no ser considerada pobre y $515.405 para no caer en la indigencia.

La CBA se calcula considerando las necesidades nutricionales de un varón adulto de entre 30 y 60 años con actividad moderada. Los alimentos y las cantidades se seleccionan a partir de los hábitos de consumo de la población, basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del Indec.