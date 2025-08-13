La Justicia escuchó el estremecedor relato del empresario atacado en su casa

image

Durante la audiencia se enfatizó la gravedad del hecho y la premeditación de los seis detenidos imputados: Sebastián Andrés Aguirre, Braian Ezequiel Arredondo Espejo, Pablo Ezequiel Pérez, Enzo Alfredo Pérez Agüero, Franco Alfredo Monteleone y Braian Ezequiel Álvarez Cuello, alias “El Batería Baja”. Todos permanecen en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial y están imputados por homicidio criminis causa en grado de tentativa.

Rodríguez aseguró que defenderse fue imposible debido a que los atacantes eran mayoría y estaban armados. También detalló que los delincuentes se llevaron solo unos 30 mil pesos de su vivienda.

La audiencia se realizó dentro del plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), etapa en la que se recopilan pruebas antes de pasar a control de acusación y, posteriormente, al debate oral y público. La fiscal solicitó que no se difundan imágenes del empresario internado, por pedido de su familia, mientras la defensa pudo formular algunas preguntas sobre los hechos ya aportados.

El testimonio de Rodríguez, que aún se encuentra en recuperación, refleja la gravedad del ataque y el impacto duradero sobre su vida y la de su familia, marcando un hito en la causa que busca justicia por el brutal asalto en Rawson.