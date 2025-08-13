"
La Justicia escuchó el estremecedor relato del empresario atacado en su casa

Empresario sanjuanino baleado en su casa relató cómo sufrió el ataque que lo dejó cuadripléjico. La audiencia se realizó vía Zoom desde la clínica donde se recupera. Seis detenidos están imputados por intento de homicidio.

En una audiencia clave de este miércoles 13 de agosto de 2025, el empresario Emanuel Rodríguez, de 43 años, brindó su testimonio sobre el violento ataque sufrido en su vivienda del barrio privado San Juan de los Olivos, en Rawson, el pasado 21 de mayo. La declaración se realizó de manera remota, vía Zoom, desde la Clínica Santa Catalina en Pilar, Buenos Aires, donde Rodríguez permanece internado realizando su recuperación neurológica.

El empresario relató con detalle los momentos más críticos del asalto: “Estoy cuadripléjico, apenas puedo mover una mano”, dijo, explicando que recibió un disparo que atravesó su hombro y que además fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma. “Vi sangre y estaba convencido que me moría. Le pedí a mi mujer que cuidara a las niñas”, añadió.

Rodríguez describió cómo al menos tres personas armadas irrumpieron en su casa mientras la familia dormía. La violencia del ataque fue tal que la bala perforó uno de sus pulmones y comprometió sus vértebras, dejándolo al borde de la muerte. “Agradezco estar con vida. Me quedan años de recuperación. Mi vida cambió y cambiará. Mis hijas tienen miedo. No pueden ir al baño solas”, relató conmovido ante el juez Roberto Montilla y la fiscal Claudia Salica, presente también en la clínica para tomar la declaración.

Durante la audiencia se enfatizó la gravedad del hecho y la premeditación de los seis detenidos imputados: Sebastián Andrés Aguirre, Braian Ezequiel Arredondo Espejo, Pablo Ezequiel Pérez, Enzo Alfredo Pérez Agüero, Franco Alfredo Monteleone y Braian Ezequiel Álvarez Cuello, alias “El Batería Baja”. Todos permanecen en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial y están imputados por homicidio criminis causa en grado de tentativa.

Rodríguez aseguró que defenderse fue imposible debido a que los atacantes eran mayoría y estaban armados. También detalló que los delincuentes se llevaron solo unos 30 mil pesos de su vivienda.

La audiencia se realizó dentro del plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), etapa en la que se recopilan pruebas antes de pasar a control de acusación y, posteriormente, al debate oral y público. La fiscal solicitó que no se difundan imágenes del empresario internado, por pedido de su familia, mientras la defensa pudo formular algunas preguntas sobre los hechos ya aportados.

El testimonio de Rodríguez, que aún se encuentra en recuperación, refleja la gravedad del ataque y el impacto duradero sobre su vida y la de su familia, marcando un hito en la causa que busca justicia por el brutal asalto en Rawson.

