La Justicia escuchó el estremecedor relato del empresario atacado en su casa

En una audiencia clave de este miércoles 13 de agosto de 2025, el empresario Emanuel Rodríguez, de 43 años, brindó su testimonio sobre el violento ataque sufrido en su vivienda del barrio privado San Juan de los Olivos, en Rawson, el pasado 21 de mayo. La declaración se realizó de manera remota, vía Zoom, desde la Clínica Santa Catalina en Pilar, Buenos Aires, donde Rodríguez permanece internado realizando su recuperación neurológica.
Empresario sanjuanino baleado en su casa relató cómo sufrió el ataque que lo dejó cuadripléjico. La audiencia se realizó vía Zoom desde la clínica donde se recupera. Seis detenidos están imputados por intento de homicidio.