Orrego encabezó el lanzamiento de los Juegos Deportivos Provinciales Evita 2025

El acto oficial de apertura contó con la presencia de autoridades provinciales, entrenadores y delegaciones de las distintas disciplinas. Acompañaron al gobernador el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; y los subsecretarios de Deporte Social, Mauricio Lara; de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; y de Deporte Federado, Santiago de la Torre.

Durante la ceremonia, Orrego destacó: “Es un honor compartir el lanzamiento de los Juegos Evita, que reúnen música, alegría, unión y sana competencia. El deporte es política de Estado en San Juan, porque fomenta autoestima, disciplina, trabajo en equipo y respeto, especialmente en los más jóvenes. Estos juegos nos permiten encontrarnos con atletas de toda la provincia, elevar el nivel y representar con orgullo a San Juan en cada disciplina”.