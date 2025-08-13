El gobernador Marcelo Orrego encabezó este lunes el inicio de la etapa provincial de los Juegos Deportivos Provinciales Evita 2025, instancia que definirá a los representantes sanjuaninos en la competencia nacional, que reúne a jóvenes, adultos mayores y deportistas del deporte adaptado de todo el país.
Orrego encabezó el lanzamiento de los Juegos Deportivos Provinciales Evita 2025
San Juan dio inicio a la etapa provincial de los Juegos Deportivos Evita 2025. El gobernador destacó la importancia del deporte como política de Estado y herramienta de integración.