"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Orrego

Orrego encabezó el lanzamiento de los Juegos Deportivos Provinciales Evita 2025

San Juan dio inicio a la etapa provincial de los Juegos Deportivos Evita 2025. El gobernador destacó la importancia del deporte como política de Estado y herramienta de integración.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este lunes el inicio de la etapa provincial de los Juegos Deportivos Provinciales Evita 2025, instancia que definirá a los representantes sanjuaninos en la competencia nacional, que reúne a jóvenes, adultos mayores y deportistas del deporte adaptado de todo el país.

El acto oficial de apertura contó con la presencia de autoridades provinciales, entrenadores y delegaciones de las distintas disciplinas. Acompañaron al gobernador el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; y los subsecretarios de Deporte Social, Mauricio Lara; de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; y de Deporte Federado, Santiago de la Torre.

image

Durante la ceremonia, Orrego destacó: “Es un honor compartir el lanzamiento de los Juegos Evita, que reúnen música, alegría, unión y sana competencia. El deporte es política de Estado en San Juan, porque fomenta autoestima, disciplina, trabajo en equipo y respeto, especialmente en los más jóvenes. Estos juegos nos permiten encontrarnos con atletas de toda la provincia, elevar el nivel y representar con orgullo a San Juan en cada disciplina”.

Te puede interesar...

La actividad comenzó el 9 de agosto con tiro deportivo en las instalaciones del Tiro Federal, ubicadas en calle Benavídez. En esta disciplina, Luciana Suárez y Lucas Furlotti se consagraron como los primeros clasificados que representarán a San Juan en los Juegos Nacionales Evita Juveniles, que se disputarán en Mar del Plata del 28 de septiembre al 5 de octubre.

En el mismo predio se desarrollarán las competencias de deporte adaptado, mientras que los adultos mayores tendrán su instancia nacional en Salta, del 1 al 5 de septiembre.

Con la etapa provincial, San Juan reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de integración, formación y superación personal, acompañando a deportistas de todas las edades en el camino hacia el mayor evento deportivo social del país.

Temas

Te puede interesar