El sanjuanino Videla se colgó la medalla de plata en persecución por equipos

El joven de 18 años integró el equipo argentino que disputó la final por el oro en ciclismo en pista. Además, Ludmila Aguirre rozó el bronce en la rama femenina.

San Juan tuvo un nuevo motivo de orgullo en los II Juegos Panamericanos Junior – Asunción 2025. Este martes 12 de agosto, el ciclista Ramiro Videla Páez, de 18 años, se subió al podio al quedarse con la medalla plateada en la final masculina de persecución por equipos. La competencia se llevó a cabo en el velódromo techado de Luque, en la segunda jornada de la disciplina.

Videla formó parte de la cuaterna argentina junto a Santiago Gruñeiro, Mateo Duque y Agustín Ferrari. A las 18:32 horas disputaron el oro ante Chile, que impuso su ritmo y logró sacar una vuelta en el tramo final. Así, el equipo albiceleste se quedó con la plata, mientras que el bronce fue para México, que venció a Venezuela.

Más temprano, a las 18:10, la también sanjuanina Ludmila Aguirre Mangue, de 21 años, fue protagonista en la definición por el bronce femenino. Integró el conjunto nacional junto a Abril Garzón, Julieta Benedetti y Bianca Tempestini. En una carrera muy ajustada, Argentina marcó 4:51:879 en los 4 kilómetros, quedando apenas detrás de México, que registró 4:49:192. El oro fue para Chile, que superó a Colombia.

En el marco de estos Juegos, el ciclismo en pista continuará disputándose hasta el viernes 15 de agosto. La sede dispuesta por la organización es el velódromo, techado y con pista de madera de 250 metros, ubicado en Luque, a escasos kilómetros de la ciudad capital.

