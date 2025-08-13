El sanjuanino Videla se colgó la medalla de plata en persecución por equipos

Videla formó parte de la cuaterna argentina junto a Santiago Gruñeiro, Mateo Duque y Agustín Ferrari. A las 18:32 horas disputaron el oro ante Chile, que impuso su ritmo y logró sacar una vuelta en el tramo final. Así, el equipo albiceleste se quedó con la plata, mientras que el bronce fue para México, que venció a Venezuela.

Más temprano, a las 18:10, la también sanjuanina Ludmila Aguirre Mangue, de 21 años, fue protagonista en la definición por el bronce femenino. Integró el conjunto nacional junto a Abril Garzón, Julieta Benedetti y Bianca Tempestini. En una carrera muy ajustada, Argentina marcó 4:51:879 en los 4 kilómetros, quedando apenas detrás de México, que registró 4:49:192. El oro fue para Chile, que superó a Colombia.