San Juan tuvo un nuevo motivo de orgullo en los II Juegos Panamericanos Junior – Asunción 2025. Este martes 12 de agosto, el ciclista Ramiro Videla Páez, de 18 años, se subió al podio al quedarse con la medalla plateada en la final masculina de persecución por equipos. La competencia se llevó a cabo en el velódromo techado de Luque, en la segunda jornada de la disciplina.
El sanjuanino Videla se colgó la medalla de plata en persecución por equipos
El joven de 18 años integró el equipo argentino que disputó la final por el oro en ciclismo en pista. Además, Ludmila Aguirre rozó el bronce en la rama femenina.