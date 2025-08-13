Este miércoles 13 de agosto, la Secretaría Electoral de San Juan, ubicada sobre avenida Rioja entre Mitre e Ignacio de la Roza, recibió las urnas que se utilizarán en las elecciones legislativas nacionales de octubre. Las cajas permanecerán en depósito hasta su armado definitivo y fueron trasladadas por un importante operativo de personal, aunque el tamaño de los embalajes, equivalentes a televisores de 50 pulgadas, llamó la atención de los presentes.
Elecciones 2025: urnas listas y partidos confirmados, aún faltan los candidatos
