Elecciones 2025: urnas listas y partidos confirmados, aún faltan los candidatos

San Juan recibió este miércoles las urnas que se utilizarán en las elecciones legislativas de octubre. Las listas de los partidos ya fueron presentadas, pero todavía resta conocer los nombres de los candidatos que competirán en cada espacio.

Este miércoles 13 de agosto, la Secretaría Electoral de San Juan, ubicada sobre avenida Rioja entre Mitre e Ignacio de la Roza, recibió las urnas que se utilizarán en las elecciones legislativas nacionales de octubre. Las cajas permanecerán en depósito hasta su armado definitivo y fueron trasladadas por un importante operativo de personal, aunque el tamaño de los embalajes, equivalentes a televisores de 50 pulgadas, llamó la atención de los presentes.

El cierre de listas se concretó el lunes 12 de agosto, cumpliendo con los plazos legales. Hasta ahora, todos los frentes y partidos han presentado sus listas oficiales, aunque todavía resta la confirmación de los nombres de los candidatos que competirán en cada espacio.

Los frentes y partidos que participarán en San Juan son:

  • Frente Por San Juan: Liderado por el gobernador Marcelo Orrego, incorpora al Partido Bloquista, Producción y Trabajo, Dignidad Ciudad, UCR, PRO y otros doce sellos adherentes, entre ellos ACTUAR, IDEAS, FORJA y Unidad Popular.

  • Fuerza San Juan: Con el Partido Justicialista como base, incluye a ocho partidos adherentes: Frente Grande, MID, Libres del Sur, Patria Grande y el Frente Renovador, entre otros.

  • La Libertad Avanza San Juan: Representado por José Peluc, competirá en soledad, con adhesiones individuales de dirigentes liberales.

  • Provincias Unidas: Compuesto por Hacemos por San Juan, Coalición Cívica ARI, Partido Socialista y Para Adelante.

  • GEN (Generación para un Encuentro Nacional): Preside Marcelo Arancibia y participará sin alianzas.

  • Partido Libertario: Competirá de manera independiente tras haberse separado de La Libertad Avanza en 2023.

  • Cruzada Renovadora: Se presentará en solitario, reafirmando su vigencia política.

  • Ideas de la Libertad: Postulará a Gonzalo Medina y Gastón Briozzo, referentes liberales que ya participaron en 2023.

  • Evolución Liberal: Encabezado por Sergio Vallejos, participará sin alianzas tras intentos fallidos de unirse a La Libertad Avanza.

  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad: Integrado por MST, Partido Obrero, PTS e Izquierda Socialista, con Cristian Jurado como primer candidato.

Con la llegada de las urnas y la presentación formal de los frentes, San Juan inicia la cuenta regresiva hacia las elecciones de octubre, en un escenario donde la definición de los candidatos que encabezarán cada lista será clave para los votantes.

