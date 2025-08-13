Provincias Unidas presentó a su lista de candidatos para las legislativas

El segundo lugar de la lista será ocupado por Paola Díaz, docente de educación técnica del Departamento de Calingasta, mientras que el tercer puesto lo ocupará Pedro Rodríguez, caucetero y Comisario Mayor retirado vinculado actualmente al Hockey sobre patines.

Los candidatos suplentes incluyen a Silvia Guevara, oriunda de Jáchal y licenciada en Trabajo Social, actualmente en el Ministerio de Salud; Martín Vega Sánchez, abogado que acompañó a Baistrocchi durante su gestión en Capital; y Natalia Castro, docente y licenciada en Ciencias de la Educación del departamento de Albardón, representante del socialismo.