Provincias Unidas presentó a su lista de candidatos para las legislativas

Encabezada por Emilio Baistrocchi, la nómina incluye docentes, profesionales y referentes locales que buscan representar a distintos departamentos de la provincia.

El frente político Provincias Unidas oficializó este miércoles a los candidatos que competirán en las próximas elecciones legislativas de octubre de 2025 en San Juan. La lista será encabezada por Emilio Baistrocchi, ex ministro de Gobierno y ex intendente de la Capital, quien destacó que se trata de un equipo “federal” integrado por ciudadanos motivados por el deseo de construir un “país normal”.

El segundo lugar de la lista será ocupado por Paola Díaz, docente de educación técnica del Departamento de Calingasta, mientras que el tercer puesto lo ocupará Pedro Rodríguez, caucetero y Comisario Mayor retirado vinculado actualmente al Hockey sobre patines.

Los candidatos suplentes incluyen a Silvia Guevara, oriunda de Jáchal y licenciada en Trabajo Social, actualmente en el Ministerio de Salud; Martín Vega Sánchez, abogado que acompañó a Baistrocchi durante su gestión en Capital; y Natalia Castro, docente y licenciada en Ciencias de la Educación del departamento de Albardón, representante del socialismo.

Durante la presentación, Baistrocchi destacó que la lista está compuesta por personas “comunes” que se suman a la política con el objetivo de “luchar por un país normal”, reforzando el mensaje de cercanía con la ciudadanía y la representatividad federal de su frente.

