El frente político Provincias Unidas oficializó este miércoles a los candidatos que competirán en las próximas elecciones legislativas de octubre de 2025 en San Juan. La lista será encabezada por Emilio Baistrocchi, ex ministro de Gobierno y ex intendente de la Capital, quien destacó que se trata de un equipo “federal” integrado por ciudadanos motivados por el deseo de construir un “país normal”.
Provincias Unidas presentó a su lista de candidatos para las legislativas
Encabezada por Emilio Baistrocchi, la nómina incluye docentes, profesionales y referentes locales que buscan representar a distintos departamentos de la provincia.