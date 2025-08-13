En el programa radial Suban el Volumen, el diputado provincial por Cambia San Juan y jefe de bloque, Juan de la Cruz Córdoba, presentó detalles de un proyecto que ya ingresó a la Cámara de Diputados y que busca prohibir la colocación de cartelería o la entrega de comprobantes con leyendas que pretendan limitar la responsabilidad civil de guarderías y estacionamientos de vehículos.
Buscan prohibir los carteles que eximan de responsabilidad a los estacionamientos
La iniciativa del diputado Juan de la Cruz Córdoba apunta a evitar que guarderías y estacionamientos coloquen leyendas que eximan su responsabilidad ante daños o robos, práctica que contradice la Ley de Defensa del Consumidor.