Buscan prohibir los carteles que eximan de responsabilidad a los estacionamientos

Según explicó, la iniciativa surge tras conversaciones con la Dirección de Defensa del Consumidor, que recibe reiteradas denuncias de usuarios que, al sufrir daños o robos en estacionamientos, se encuentran con carteles o tickets que indican que el establecimiento “no se hace responsable”. Córdoba recordó que, de acuerdo con la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor —a la que San Juan está adherida— y el Código Civil y Comercial, el propietario o explotador de un estacionamiento tiene un deber objetivo de seguridad hacia quien deja su vehículo, tanto en espacios pagos como en los que se ofrecen sin costo, por ejemplo, en supermercados.

El legislador aclaró que la norma no modifica la responsabilidad civil ya vigente, sino que busca evitar la desinformación y dotar de herramientas a la Dirección de Defensa del Consumidor para inspeccionar, intimar y, en caso necesario, sancionar a quienes incumplan. “No debería ser necesario, pero la realidad es que muchos estacionamientos colocan esta cartelería, lo que confunde o desalienta a los consumidores a reclamar”, señaló.