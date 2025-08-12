La Feria Agroproductiva de San Juan volverá a instalarse este sábado 16 de agosto en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo, con una propuesta especial en el marco del día de los más chicos. De 10:00 a 14:00 horas, más de 120 expositores ofrecerán productos locales, mientras que el público podrá disfrutar de espectáculos, sorteos y servicios gratuitos.
La Feria Agroproductiva celebra el Día del Niño en el Parque de Mayo
Este sábado 16 de agosto, de 10 a 14, el Paseo de las Palmeras recibirá a 120 expositores y sumará shows, sorteos y actividades para niños, junto a servicios y asesoramiento gratuito de organismos provinciales.