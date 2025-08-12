La Feria Agroproductiva celebra el Día del Niño en el Parque de Mayo

La Secretaría de Tránsito y Transporte instalará un stand informativo sobre la Tarjeta SUBE, ofreciendo asesoramiento y entrega de tarjetas para facilitar el acceso al transporte público.

Por su parte, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos realizará el canje de una botella plástica con tapa por una botella “matadora” para la mosca de los frutos, que incluye atrayente y elementos para su instalación. También se brindará información sobre manejo integrado de plagas, técnicas de control sustentables e insectos biocontroladores producidos en la BioPlanta San Juan.

Esta será la tercera edición de agosto de la feria, dos de ellas desarrolladas en el Parque de Mayo, consolidando el evento como un espacio de encuentro, promoción de la producción local y actividades recreativas para toda la familia.