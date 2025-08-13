"
San Juan: subió el consumo de hígado y achuras, pero también aumentó su precio

Ante la suba de precios de la carne, muchas familias sanjuaninas buscaron alternativas económicas. El hígado, el mondongo y otros cortes internos ganaron terreno local, con un incremento notable en su precio y demanda.

En las últimas semanas, San Juan vivió un movimiento inesperado en el consumo de carnes: creció la preferencia por las achuras, especialmente el hígado, que subió en precio hasta un 20% y se convirtió en una alternativa para muchas familias que buscan economizar.

Así lo confirma un frigorista minorista con puestos en Santa Lucía y Capital, quien observó que mientras el consumo general de carne aumentó en la provincia cerca de un 3%, a nivel país la mejora ronda el 4%, el hígado protagoniza una tendencia particular.

“Antes el kilo de hígado costaba alrededor de 4.200 pesos y ahora lo vendemos a 5.100, es un salto importante que notamos con el movimiento del público. Muchos vienen porque es una opción más económica que otros cortes”, comentó el comerciante.

Además, el mondongo, otro favorito para guisos y pucheros, pasó de 5.000 a 6.200 pesos por kilo. Los chinchulines y mollejas, en tanto, también registraron aumentos: los chinchulines rondan los 4.999 pesos el kilo y la molleja de cogote alcanza los 23.999 pesos.

El aumento general en el precio de la carne blanda llegó a los 12.500 pesos por kilo, pero las achuras se posicionan como una opción con mejor precio y alta demanda. “El público busca estirar el presupuesto y elige achuras para variar el menú sin gastar de más. Hay más movimiento y un interés creciente”, señaló el frigorista.

En resumen, la mesa local se adapta y las achuras se consolidan como protagonistas del consumo, mientras los precios siguen su ritmo fluctuante.

