San Juan: subió el consumo de hígado y achuras, pero también aumentó su precio

Además, el mondongo, otro favorito para guisos y pucheros, pasó de 5.000 a 6.200 pesos por kilo. Los chinchulines y mollejas, en tanto, también registraron aumentos: los chinchulines rondan los 4.999 pesos el kilo y la molleja de cogote alcanza los 23.999 pesos.

El aumento general en el precio de la carne blanda llegó a los 12.500 pesos por kilo, pero las achuras se posicionan como una opción con mejor precio y alta demanda. “El público busca estirar el presupuesto y elige achuras para variar el menú sin gastar de más. Hay más movimiento y un interés creciente”, señaló el frigorista.

En resumen, la mesa local se adapta y las achuras se consolidan como protagonistas del consumo, mientras los precios siguen su ritmo fluctuante.