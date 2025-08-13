En las últimas semanas, San Juan vivió un movimiento inesperado en el consumo de carnes: creció la preferencia por las achuras, especialmente el hígado, que subió en precio hasta un 20% y se convirtió en una alternativa para muchas familias que buscan economizar.
San Juan: subió el consumo de hígado y achuras, pero también aumentó su precio
Ante la suba de precios de la carne, muchas familias sanjuaninas buscaron alternativas económicas. El hígado, el mondongo y otros cortes internos ganaron terreno local, con un incremento notable en su precio y demanda.