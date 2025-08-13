"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Caucete

Tensión en Caucete por un feroz incendio originado en una finca

Un incendio de gran magnitud en una finca de Caucete generó preocupación entre los vecinos. Bomberos trabajaron para evitar que las llamas alcanzaran viviendas cercanas. No hubo heridos, pero sí importantes pérdidas materiales.

La tranquilidad de la siesta caucetera se vio interrumpida este miércoles por la tarde cuando una densa columna de humo comenzó a elevarse detrás del tradicional chalet “El Cortijo”, sobre Avenida De los Ríos. El fuego, que se inició en una finca de la zona, se propagó rápidamente debido al pasto seco y el viento, alcanzando llamas de más de un metro y medio de altura.

Al menos dos dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y personal de los Bomberos Voluntarios de Caucete trabajaron contrarreloj para contener el siniestro y evitar que las llamas llegaran a otras partes del terreno o a viviendas aledañas. Pese a la intensidad del fuego, no se registraron víctimas ni heridos.

Según las primeras informaciones, el incendio afectó una gran cantidad de maderas y postes almacenados en la finca, provocando pérdidas materiales considerables. Las autoridades aún no determinaron la causa del fuego, aunque no descartan que haya sido favorecido por las altas temperaturas y el viento.

Te puede interesar...

Desde la Comisaría 9na confirmaron que vecinos manifestaron preocupación por la reiteración de incendios en los últimos días. La investigación para establecer el origen del siniestro continúa, mientras se realizan pericias y se evalúa el alcance económico de los daños.

Temas

Te puede interesar