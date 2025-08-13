Tensión en Caucete por un feroz incendio originado en una finca

Al menos dos dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y personal de los Bomberos Voluntarios de Caucete trabajaron contrarreloj para contener el siniestro y evitar que las llamas llegaran a otras partes del terreno o a viviendas aledañas. Pese a la intensidad del fuego, no se registraron víctimas ni heridos.

Según las primeras informaciones, el incendio afectó una gran cantidad de maderas y postes almacenados en la finca, provocando pérdidas materiales considerables. Las autoridades aún no determinaron la causa del fuego, aunque no descartan que haya sido favorecido por las altas temperaturas y el viento.