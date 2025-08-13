La tranquilidad de la siesta caucetera se vio interrumpida este miércoles por la tarde cuando una densa columna de humo comenzó a elevarse detrás del tradicional chalet “El Cortijo”, sobre Avenida De los Ríos. El fuego, que se inició en una finca de la zona, se propagó rápidamente debido al pasto seco y el viento, alcanzando llamas de más de un metro y medio de altura.
Tensión en Caucete por un feroz incendio originado en una finca
