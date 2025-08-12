Gobierno capacitará sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral

La participación será libre y gratuita, y no requiere inscripción previa con límite de tiempo. La acreditación se realizará a través del siguiente formulario en línea: INSCRIPCIONES AQUÍ

Durante la jornada, disertarán especialistas de la Dirección de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos, así como también del equipo técnico de la Dirección de Políticas Laborales. El cronograma será el siguiente:

Daniela Merlo, Directora de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos

Presentación de la dirección La importancia de desarrollar políticas de prevención en el ámbito laboral

¿Qué entendemos por consumo problemático?

Representaciones sociales sobre los consumos

Carolina Quiroga, Licenciada en Trabajo Social

Efectos del consumo en la salud, el rendimiento y el clima laboral

Señales de alerta

Estrategias de prevención en entornos laborales

Leandro Ríos, Licenciado en Psicología

Protocolos de actuación

¿Cómo acompañamos a un compañero de trabajo? Armado de circuito de acompañamiento

Buenas prácticas empresariales en salud mental y adicciones

Agustín Gatica, Director de Políticas Laborales, Subsecretaría de Trabajo

Marco normativo: derechos y obligaciones de las partes

Prohibición del despido discriminatorio

Jurisprudencia y herramientas jurídicas e institucionales para la intervención

Como cierre, se ofrecerá una jornada de capacitación específica para equipos institucionales, coordinada en conjunto con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).

Esta iniciativa se enmarca en una política pública integral de promoción de la salud mental, la inclusión social y el respeto por los derechos laborales.