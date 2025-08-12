Gobierno capacitará sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral

La participación será libre y gratuita, y no requiere inscripción previa con límite de tiempo. La acreditación se realizará a través del siguiente formulario en línea: INSCRIPCIONES AQUÍ
Durante la jornada, disertarán especialistas de la Dirección de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos, así como también del equipo técnico de la Dirección de Políticas Laborales. El cronograma será el siguiente:
Daniela Merlo, Directora de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos
Presentación de la dirección La importancia de desarrollar políticas de prevención en el ámbito laboral
¿Qué entendemos por consumo problemático?
Representaciones sociales sobre los consumos
Carolina Quiroga, Licenciada en Trabajo Social
Efectos del consumo en la salud, el rendimiento y el clima laboral
Señales de alerta
Estrategias de prevención en entornos laborales
Leandro Ríos, Licenciado en Psicología
Protocolos de actuación
¿Cómo acompañamos a un compañero de trabajo? Armado de circuito de acompañamiento
Buenas prácticas empresariales en salud mental y adicciones
Agustín Gatica, Director de Políticas Laborales, Subsecretaría de Trabajo
Marco normativo: derechos y obligaciones de las partes
Prohibición del despido discriminatorio
Jurisprudencia y herramientas jurídicas e institucionales para la intervención
Como cierre, se ofrecerá una jornada de capacitación específica para equipos institucionales, coordinada en conjunto con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).
Esta iniciativa se enmarca en una política pública integral de promoción de la salud mental, la inclusión social y el respeto por los derechos laborales.