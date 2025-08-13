El Gobierno anunció un aumento salarial para docentes universitarios

Embed El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, estableció un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las universidades nacionales entre septiembre y noviembre. Además, percibirán sumas fijas excepcionales de… pic.twitter.com/zTmSvTfLIM — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 13, 2025

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, desde la Casa Rosada destacaron que con esta decisión se consolida una "política orientada a garantizar su funcionamiento y desarrollo" de las universidades y destacaron que en 2024 "se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias".