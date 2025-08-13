"
El Gobierno anunció un aumento salarial para docentes universitarios

Según comunicó el Ministerio de Capital Humano, entre septiembre y noviembre la suba será del 7,5%. Además, el incremento estará acompañado por adicionales "excepcionales" de $25.000 por cargo.

En el marco del paro nacional que comenzó el lunes y terminará este viernes, el Gobierno anunció un aumento salarial del 7,5% para docentes y no docentes universitarios entre septiembre y noviembre. Además, habrá adicionales "excepcionales" de $25.000 por cargo, que será asignado de forma proporcional a las distintas dedicaciones.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, desde la Casa Rosada destacaron que con esta decisión se consolida una "política orientada a garantizar su funcionamiento y desarrollo" de las universidades y destacaron que en 2024 "se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias".

