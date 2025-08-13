En el marco del paro nacional que comenzó el lunes y terminará este viernes, el Gobierno anunció un aumento salarial del 7,5% para docentes y no docentes universitarios entre septiembre y noviembre. Además, habrá adicionales "excepcionales" de $25.000 por cargo, que será asignado de forma proporcional a las distintas dedicaciones.
El Gobierno anunció un aumento salarial para docentes universitarios
Según comunicó el Ministerio de Capital Humano, entre septiembre y noviembre la suba será del 7,5%. Además, el incremento estará acompañado por adicionales "excepcionales" de $25.000 por cargo.