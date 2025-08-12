"
Alerta: intentan estafar haciéndose pasar por policías vía WhatsApp

La Secretaría de Seguridad y Orden Público de San Juan advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que circula en la provincia. Personas desconocidas se comunican haciéndose pasar por integrantes del Círculo de Oficiales de la Policía para solicitar datos personales.

Este martes, la Secretaría de Seguridad y Orden Público de San Juan emitió una advertencia ante la detección de un intento de estafa que afecta a vecinos de la provincia a través de llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp.

Según informaron desde la dependencia, personas inescrupulosas se contactan con ciudadanos haciéndose pasar por integrantes del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan, con la intención de obtener datos personales. Estas comunicaciones no cuentan con ningún respaldo oficial ni forman parte de campañas autorizadas por la fuerza de seguridad.

El número telefónico desde donde se están realizando estos contactos fraudulentos fue identificado como el 221-303-3542. Por ello, se recomienda a la población no brindar información personal ni realizar transferencias o pagos bajo ninguna circunstancia.

La Secretaría instó a quienes reciban estas llamadas o mensajes a denunciar inmediatamente en la comisaría más cercana o a través de los canales oficiales de la policía, para que las autoridades puedan investigar y detener a los responsables de estas maniobras delictivas.

La fuerza policial de San Juan reafirmó su compromiso de cuidar a la comunidad y recordó que las instituciones oficiales nunca solicitan datos personales de esta manera.

