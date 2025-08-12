Alerta: intentan estafar haciéndose pasar por policías vía WhatsApp

Según informaron desde la dependencia, personas inescrupulosas se contactan con ciudadanos haciéndose pasar por integrantes del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan, con la intención de obtener datos personales. Estas comunicaciones no cuentan con ningún respaldo oficial ni forman parte de campañas autorizadas por la fuerza de seguridad.

El número telefónico desde donde se están realizando estos contactos fraudulentos fue identificado como el 221-303-3542. Por ello, se recomienda a la población no brindar información personal ni realizar transferencias o pagos bajo ninguna circunstancia.