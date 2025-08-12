Este martes, la Secretaría de Seguridad y Orden Público de San Juan emitió una advertencia ante la detección de un intento de estafa que afecta a vecinos de la provincia a través de llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp.
Alerta: intentan estafar haciéndose pasar por policías vía WhatsApp
La Secretaría de Seguridad y Orden Público de San Juan advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que circula en la provincia. Personas desconocidas se comunican haciéndose pasar por integrantes del Círculo de Oficiales de la Policía para solicitar datos personales.