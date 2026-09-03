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Sobreseyeron al primer imputado por el crimen de Mario Alday

El hombre, de apellido Gamboa, fue desvinculado de la causa por el crimen de Alday, el hombre asesinado hace poco más de un año en Villa del Carril.

La Justicia resolvió desvincular a uno de los dos implicados en el crimen de Mario Alberto Alday, el hombre de 78 años que fue asesinado en su casa en Villa del Carril el 18 de agosto de 2025.

Se trata de Iván Gamboa, quien había sido el primer imputado en el brutal crimen del jubilado, según confirmaron fuentes judiciales. El fiscal Sebastián Gómez pidió al juez su sobreseimiento por entender que las evidencias incorporadas a la causa no permiten hacer alguna acusación en su contra, ya que las pruebas demostraron que el hecho fue ejecutado por otra persona.

El primer acusado, estuvo en prisión preventiva durante 30 días y luego quedó en libertad, mientras avanzaba el proceso. En este contexto, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi resolvió sobreseer a Gamboa de la investigación por el homicidio agravado de Alday.

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De esta manera, Ángel Nahuel Flores, de 24 años, quedó como el único imputado por el homicidio agravado por criminis causa del jubilado. Este sujeto había salido del Penal 2 meses antes de ser atrapado nuevamente por este hecho, por el asesinato del bebé Yutiel Castro en 2014.

La Fiscalía aguarda los resultados de una pericia científica que está siendo procesada y analizada en la provincia de Río Negro. Con esta evidencia en mano, el fiscal pedirá el control de acusación para cerrar la causa y pedir la elevación a juicio.

La escena del crimen en Villa del Carril

La víctima fue encontrada en su casa, el 18 de agosto de 2025, tras la intervención de personal de Bomberos por un incendio en la vivienda, ubicada en José Manuel Estrada 1065 oeste, en Villa del Carril, Capital. El cadáver del jubilado fue hallado en una de las habitaciones, con parte del cuerpo quemado, atado de pies y manos, con golpes en la cara y cubierto con una sábana, tendido en el suelo, lo que reforzó la hipótesis de que el incendio registrado en la propiedad fue provocado para ocultar el crimen.

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