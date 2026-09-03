Sobreseyeron al primer imputado por el crimen de Mario Alday

De esta manera, Ángel Nahuel Flores, de 24 años, quedó como el único imputado por el homicidio agravado por criminis causa del jubilado. Este sujeto había salido del Penal 2 meses antes de ser atrapado nuevamente por este hecho, por el asesinato del bebé Yutiel Castro en 2014.

La Fiscalía aguarda los resultados de una pericia científica que está siendo procesada y analizada en la provincia de Río Negro. Con esta evidencia en mano, el fiscal pedirá el control de acusación para cerrar la causa y pedir la elevación a juicio.

La escena del crimen en Villa del Carril

La víctima fue encontrada en su casa, el 18 de agosto de 2025, tras la intervención de personal de Bomberos por un incendio en la vivienda, ubicada en José Manuel Estrada 1065 oeste, en Villa del Carril, Capital. El cadáver del jubilado fue hallado en una de las habitaciones, con parte del cuerpo quemado, atado de pies y manos, con golpes en la cara y cubierto con una sábana, tendido en el suelo, lo que reforzó la hipótesis de que el incendio registrado en la propiedad fue provocado para ocultar el crimen.