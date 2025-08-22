Cómo fue el crimen del jubilado: lo que sucedió antes y después del asesinato

En la audiencia, el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo leyeron la hipótesis preliminar de lo ocurrido la noche del crimen, con la evidencia recabada hasta el momento. Tanto las cámaras de seguridad del CISEM como las de los vecinos y negocios de la zona, fueron clave para el móvil de la causa y la identificación del sospechoso.

Según la Fiscalía, todo comenzó cerca de las 20 del domingo 17 de agosto, cuando Alday salió de su vivienda en su auto. Pasada la medianoche recorrió la plaza Aberastain y la “zona roja” de la provincia. Allí entabló contacto con Gamboa –no se conocían previamente- y ambos se fueron a la vivienda en Villa del Carril.

Detallaron, desde la Fiscalía, que ambos habrían mantenido relaciones y al finalizar, el sospechoso lo golpeó salvajemente en la cara, le ató las manos y los pies con ropa; además lo amordazó con prendas y le tapó la nariz, esto le obstruyó las vías respiratorias. Luego, robó efectos de la víctima como la billetera, dinero, celular, documentación y un reloj, que los puso en un bolso del jubilado. Antes de retirarse, arrojó prendas y papeles a la cama, donde se encontraba la víctima y le prendió fuego.

A las 3.17 de la madrugada del lunes, huyó de la vivienda y la cámara de seguridad del vecino captó la salida de la casa y luego el recorrido del sujeto se registró con las del CISEM y de los negocios de la zona. En estos videos se ve como el sujeto se va deshaciendo de la ropa que tenía puesta y de parte del botín, en el camino. El sujeto fue hasta avenida Rawson y General Paz, en cercanías de donde pernocta.

A las 3.19, la cámara del vecino registró que en la ventana del dormitorio de Alday se veía fuego, luego intervinieron los Bomberos.

Tras la identificación, el miércoles 20 de agosto, a las 15.45, los efectivos que estuvieron siguiendo al sospechoso, finalmente dieron con él en la zona donde cuidaba autos, en General Paz y Patricias Sanjuaninas, y lo detuvieron.

Por el momento, continuará detenido hasta que se cumpla el plazo de 30 días dictaminado por el juez.