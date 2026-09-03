Cuánto cuestan los autos usados en septiembre y los más vendidos en Julio

Los 10 autos usados más vendidos y cuánto cuestan

El Volkswagen Gol continúa como uno de los grandes referentes del mercado de usados. La versión 5 puertas 1.6 Trendline tiene un valor promedio de $15.861.000.

En segundo lugar aparece la Toyota Hilux, cuya versión cabina simple 2.4 TDi 4x2 DX 6M alcanza los $22.917.000. Es el vehículo con el precio más elevado dentro del grupo de los diez modelos con mayor cantidad de transferencias.

El Chevrolet Corsa, tercero en el ranking de ventas, presenta uno de los valores más accesibles. Para una unidad modelo 2016, la versión 5 puertas 1.4 Advantage tiene un precio promedio de $9.400.000.

La Ford Ranger se ubicó cuarta entre los modelos más vendidos. Su versión cabina simple 2.5 Nafta XL 4x2 5M tiene un valor de referencia de $18.777.000. En el quinto puesto aparece la Volkswagen Amarok, con un precio promedio de $19.480.000 para la versión cabina simple 2.0 TDi 140 CV 4x2 Trend.

El Peugeot 208, uno de los modelos compactos con mayor presencia en el mercado, registra un valor de $14.350.000 para su versión 5 puertas 1.6 Active. Por su parte, la Ford EcoSport tiene un precio promedio de $18.841.000 en la versión 5 puertas 1.5 S.

El Toyota Corolla, otro de los vehículos de mayor demanda en el mercado de usados, alcanza los $20.956.000 en su versión 4 puertas 2.0 XLI M. El Ford Ka completa el listado con un valor promedio de $12.950.000 para la versión 5 puertas 1.5 12V.

La diferencia entre los más baratos y los más caros

Los valores muestran una brecha considerable dentro del mercado de usados. Entre el Chevrolet Corsa, el modelo de menor precio del listado, y la Toyota Hilux, el vehículo más caro, existe una diferencia de aproximadamente $13,5 millones.

Esta amplitud refleja la diversidad del mercado argentino: desde autos compactos y económicos hasta camionetas de trabajo y vehículos de segmentos superiores.

El ranking también evidencia que la antigüedad no es el único factor que determina el precio. La demanda, el tipo de vehículo, el equipamiento, la motorización y la disponibilidad de determinadas versiones tienen un peso importante al momento de establecer el valor de una unidad usada.