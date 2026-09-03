En tres meses, Rivadavia transformó un espacio olvidado en un centro comunitario

El Centro Integrador Municipal contará con espacios destinados al desarrollo de distintas actividades comunitarias, sociales, culturales y recreativas, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para vecinos de todas las edades.

A la infraestructura del CIM se suma además un espacio verde con juegos infantiles, pensado especialmente para que los más chicos puedan disfrutar de un lugar seguro, renovado y preparado para el esparcimiento.

Durante la inauguración, Miodowsky destacó el valor de recuperar espacios que durante años estuvieron olvidados y convertirlos en lugares que vuelven a estar al servicio de la comunidad.

“Este lugar durante mucho tiempo fue abandono y desidia. Hoy, en solamente tres meses, podemos ver cómo se transformó completamente y se convirtió en un espacio para los vecinos, para sus familias y para todos los que quieran disfrutarlo”, señaló el intendente.

La inauguración del primer CIM marca así un nuevo paso en la política de recuperación de espacios públicos que lleva adelante la Municipalidad de Rivadavia, con una premisa clara: transformar lugares olvidados en espacios que generen encuentro, oportunidades y mejor calidad de vida para los vecinos.