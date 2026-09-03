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En tres meses, Rivadavia transformó un espacio olvidado en un centro comunitario

Con fondos y mano de obra íntegramente municipales, el espacio en Villa Lourdes se transformó en el primer Centro Integrador Municipal (CIM) de Rivadavia.

Rivadavia sumó un nuevo espacio para la comunidad. El intendente Sergio Miodowsky inauguró el primer Centro Integrador Municipal (CIM) del departamento, ubicado en Villa Lourdes, una obra que representa la recuperación y transformación de un sector que durante años había sido esperado por los vecinos.

El nuevo CIM fue construido con fondos netamente municipales y mano de obra municipal, demostrando la capacidad del Municipio para llevar adelante obras que responden a las necesidades concretas de cada comunidad.

Lo que durante años fue un lugar abandonado, en apenas tres meses se convirtió en un espacio totalmente renovado, pensado para el encuentro, la participación y el disfrute de los vecinos de Villa Lourdes y de zonas aledañas, como el Barrio Aramburu y Villa Giuliani.

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El Centro Integrador Municipal contará con espacios destinados al desarrollo de distintas actividades comunitarias, sociales, culturales y recreativas, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para vecinos de todas las edades.

A la infraestructura del CIM se suma además un espacio verde con juegos infantiles, pensado especialmente para que los más chicos puedan disfrutar de un lugar seguro, renovado y preparado para el esparcimiento.

Durante la inauguración, Miodowsky destacó el valor de recuperar espacios que durante años estuvieron olvidados y convertirlos en lugares que vuelven a estar al servicio de la comunidad.

“Este lugar durante mucho tiempo fue abandono y desidia. Hoy, en solamente tres meses, podemos ver cómo se transformó completamente y se convirtió en un espacio para los vecinos, para sus familias y para todos los que quieran disfrutarlo”, señaló el intendente.

La inauguración del primer CIM marca así un nuevo paso en la política de recuperación de espacios públicos que lleva adelante la Municipalidad de Rivadavia, con una premisa clara: transformar lugares olvidados en espacios que generen encuentro, oportunidades y mejor calidad de vida para los vecinos.

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