Diputados aprobó un convenio clave con la Cámara de Servicios Mineros

Imposición de nombres a escuelas

La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de Ley que imponen los siguientes nombres a instituciones educativas:

· “OFELIA ZUCCOLI”, a la Escuela Primaria Nuevo Cuyo, turno tarde, ubicada en el departamento Rivadavia, dependiente de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan. (Fundamentó el diputado Juan de la Cruz Córdoba)

· CAMINO DE LOS ANDES, a la Escuela de Educación Especial Múltiple, localidad Barreal, departamento Calingasta. (Fundamentó el diputado Jorge Castañeda)

Convenio con la Cámara de Servicios Mineros de San Juan

Tras los argumentos explicados por el diputado Andrés Castro como miembro informante, la Legislatura ratificó el Convenio de Cooperación, suscripto entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Cámara de Servicios Mineros de San Juan.

El presente acuerdo tiene por objeto establecer un marco de cooperación y asistencia recíproca entre las partes, a fin de coordinar, planificar y ejecutar acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento del sector, emprendedor de la economía social de la Provincia de San Juan.

Las partes se comprometen específicamente a:

· Facilitar el acceso de los emprendedores inscriptos en el Registro Provincial de Emprendedores de la Economía Social a recursos institucionales, logístico, técnicos que contribuyan a la mejora de sus capacidades productivas y comerciales.

· Organizar y desarrollar actividades de formación, capacitación y asistencia técnica en temas vinculados a la gestión empresarial, comercialización, innovación y desarrollo productivo.

· Implementar mecanismos de asistencia directa para el desarrollo y sostenibilidad de proyectos productivos, priorizando aquellos con impacto comunitario y social.

· Promover la generación de redes de colaboración entre los actores vinculados a la economía social y solidaria.

Resoluciones

En la Novena Sesión, los legisladores resolvieron declarar de interés:

· Educativo, Cultural y Literario Provincial la saga "El Diario de Leonard Flint", del autor Leonardo Ezequiel Karam Alba, editada por la editorial Tinta de Luz en la provincia de Mendoza, por su aporte al desarrollo de la literatura fantástica, la promoción de la lectura y la construcción de universos narrativos que fomentan la imaginación, la reflexión y el crecimiento personal. (Bloque Bloquista)

· Cultural, social y literario el libro “Iluso soñador de abril”, de autoría de Juan Manuel Galván, por su valioso aporte a la cultura, la literatura y la reflexión humana. (Bloque Bloquista)

· Cultural, social, académico y literario el libro “Universo Compol II: el surgimiento o el renacimiento de la política”, de autoría de Nadia Soledad Brizuela, por su valioso aporte al análisis de la comunicación política, la reflexión democrática y el pensamiento crítico contemporáneo. (Bloque Bloquista)

· Cultural y educativo, el Dispositivo pedagógico: Teatro + Conversatorio llamado El Viejo de la Bolsa, que se lleva a cabo el día 2 de septiembre de 2026, en el Cine Teatro Municipal. (Interbloque Cambia San Juan)

· Cultural y educativo, al Dispositivo pedagógico: Teatro + Conversatorio llamado Médico a Palos, que se lleva a cabo el día 2 de septiembre de 2026, en el Cine Teatro Municipal. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social, económico y productivo la V Edición del Mérito Empresarial, que se lleva a cabo el 31 de octubre del corriente año, en el Salón Eufemia, departamento Albardón. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social y cultural el Festival del Inmigrante, que se lleva a cabo el día 5 de septiembre del 2026, en la Plaza de Sol de Parque de Mayo. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social y educativo el III Congreso Regional de Enfermería, bajo el lema "Innovar para cuidar, liderar para transformar. Ampliando horizontes de la enfermería de vanguardia, organizado por el Departamento de Enfermería del Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson, a desarrollarse los días 9 y 10 de septiembre de 2026, en las instalaciones del Museo Provincial de Bellas Artes. (Interbloque Cambia San Juan)

· Productivo, profesional, educativo y cultural el evento denominado Vinos & Habilidades Blandas: Sunset & Networking, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, (CPCESJ), a realizarse el día 6 de noviembre de 2026, en las instalaciones de Villa Don Tomás Apart Hotel, de la Provincia de San Juan. (Bloque San Juan Vuelve)

· Cultural y social, Las III Jornadas de Terapia Ocupacional San Juan 2026 - Saberes que se Transforman en Práctica, organizadas por la Carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Universidad Católica de Cuyo -Facultad de Ciencias Médicas, a desarrollarse los días 9 y 10 de septiembre de 2026 en la Provincia de San Juan. (Bloque Bloquista)

· Histórico, social, cultural y turístico, la Fiesta por el 118° Aniversario del Departamento Sarmiento, que se lleva a cabo desde el 29 hasta el 30 de agosto de 2026. (Interbloque Cambia San Juan)

· Educativo y cultural la participación de Luca Amir Silva Agüero, Camita Alelí Gómez Díaz y María Emilce Correa Muñoz; como representantes de la Provincia de San Juan en el XX Festival Mundial de la Juventud 2026, que se desarrolla del 11 al 17 de septiembre de 2026 en la ciudad de Ekaterimburgo, Federación de Rusia. (Bloque Justicialista)

· Social, cultural e histórico, las actividades que se llevan a cabo con motivo de conmemorarse el 84° Aniversario de la Creación del Departamento Rawson, el día 4 de septiembre del corriente año. (Bloque Justicialista)

· Cultural, recreativo y educativo el Programa Radial Un Sol Nos Sonríe, que se trasmite los días martes y jueves de por Radio Presidente Arturo IIIia 93.3 FM de provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan)

· Educativo, cultural y social los actos a realizarse en conmemoración por el 100º Aniversario de la Escuela Luis Jorge Fontana, a realizarse el 4 de septiembre del corriente año, en dicho establecimiento educativo. (Interbloque Cambia San Juan)

· Religioso, cultural social y recreativo a la XLVI Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes, bajo el lema "Soñados por Dios, enviados al mundo”, organizado por el equipo de pastoral de Juventud Arquidiocesana; a desarrollarse el 6 de septiembre del corriente año. (Bloque Crecer)

· Social y educativo las actividades a llevarse a cabo en el marco de las 90º Jornadas Nacionales de Sostenibilidad y 1° Jornadas Nacionales de Ética y Compliance, bajo el lema "Liderar con Valor El profesional como motor del desarrollo”, organizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, a desarrollarse los días 2 y 3 de octubre de 2026. (Interbloque Cambia San Juan)

· Deportivo, turístico y social la carrera homenaje Henry Martin, en el marco de la octava fecha del 47° Campeonato de TC2000, con la participación de Top Race y Fiat Competizione, que tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre de 2026, en el AutódromoEl Zonda" Eduardo Copello, departamento Rivadavia. (Interbloque Cambia San Juan)

· Provincial, cultural y educativo el Pre Congreso de Arquitectura y Urbanismo que se llevará a cabo el día 9 y 10 de septiembre de 2026, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. (Bloque Justicialista)

· Social, sanitario y legislativo el "Día Mundial para la Prevención del Suicidio", a conmemorarse el 10 de septiembre, instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP). (Bloque Justicialista)

· Educativo Programa de capacitaciones en turismo denominado "SAN JUAN CAPACITA EN TURISMO", que se llevará a cabo durante 2026 y 2027. (Interbloque Cambia San Juan)

· Educativo, cultural y social el Proyecto "Peregrinamos a María de Luján con esperanza", llevado a cabo desde el día 30 de septiembre hasta el domingo 4 de octubre de 2026, por el Colegio Nuestra Señora de Luján - Nivel Secundario. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social y cultural a la muestra "Viajemos con Sarmiento" que se llevará a cabo desde el día 10 de septiembre hasta el día 18 de septiembre de 2026 en el hall del histórico. (Interbloque Cambia San Juan)

· Institucional, social y cultural al "X Congreso Nacional de la juventud de la Federación de empleados legislativos (F.E.L.R.A)" que se llevará a cabo desde el día 14 de octubre hasta el día 16 de octubre de 2026 en la Provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social, cultural y deportivo a las actividades en el marco del Torneo 30° Aniversario de la Asociación Marcial Chaiu-Do-Kwan a desarrollarse el 13 de septiembre de 2026 en el Estadio Aldo Cantoni. (Interbloque Cambia San Juan)

· Educativo, social y cultural el "III Simposio de Actualización sobre Archivística - IA Transformación e Innovación para los Archivos del Futuro", a realizarse los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2026, en el Auditorio Eloy Camus. (Interbloque Cambia San Juan)

· Científico, educativo, ambiental y productivo la realización del Workshop Estratégico REFRES, a desarrollarse los días 9 y 10 de septiembre de 2026 en el Salón Eloy Próspero Camus y en el Salón Cruce Sanmartiniano de los Andes, ambos ubicados en el Centro Cívico de la Provincia de San Juan, organizado conjuntamente por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Universidad Nacional de San Juan, a través de su Facultad de Ingeniería y del Departamento de Ingeniería Química; y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan. (Bloque Bloquista e Interbloque Cambia San Juan)

· Educativo y Social el "Pre Seminario País Federal San Juan 2026", organizado por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), Filial San Juan, a desarrollarse desde el día 8 al 11 de septiembre de 2026. (Bloque Justicialista)