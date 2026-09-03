Una conductora de la plataforma Uber fue víctima de un violento robo durante la mañana del 30 de agosto en el departamento Pocito. El pasajero, identificado como Lucas Pelayes, le sustrajo las llaves del vehículo y el teléfono celular luego de amenazarla con efectuarle un disparo. Finalmente, fue alcanzado y retenido por la propia damnificada antes de la llegada de la Policía.
Asaltó a una conductora de Uber, huyó y terminó detenido por la propia víctima
El hecho ocurrió en inmediaciones del barrio Bella VIsta. El sujeto le sacó la llave del auto a la víctima, le robó el celular, huyó, pero la mujer lo presiguió hasta detenerlo.