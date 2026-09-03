Asaltó a una conductora de Uber, huyó y terminó detenido por la propia víctima

A continuación, le sustrajo el teléfono celular y escapó a pie por el interior de un callejón perteneciente a una finca. Durante la huida arrojó las llaves del vehículo. La conductora decidió perseguirlo y logró seguir su recorrido hasta el interior de la finca, donde el sospechoso también descartó el teléfono.

La persecución continuó hasta calle Villavicencio, en inmediaciones de las manzanas P y Q del barrio Bella Vista. Allí, la damnificada logró alcanzar y retener a Pelayes, quien se encontraba junto a otro hombre que no pudo ser identificado.

Vecinos de la zona habían alertado a efectivos policiales que se encontraban en una casilla ubicada en las inmediaciones. Al llegar al lugar y escuchar el relato de la víctima, los agentes procedieron a la aprehensión de Pelayes.

Además, los efectivos encontraron el teléfono celular de la conductora dentro de la finca. El dispositivo tenía el vidrio trizado, aunque continuaba funcionando.

El caso llegó a una resolución mediante un acuerdo de juicio abreviado. En ese marco, Lucas Pelayes fue condenado a cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.