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Asaltó a una conductora de Uber, huyó y terminó detenido por la propia víctima

El hecho ocurrió en inmediaciones del barrio Bella VIsta. El sujeto le sacó la llave del auto a la víctima, le robó el celular, huyó, pero la mujer lo presiguió hasta detenerlo.

Una conductora de la plataforma Uber fue víctima de un violento robo durante la mañana del 30 de agosto en el departamento Pocito. El pasajero, identificado como Lucas Pelayes, le sustrajo las llaves del vehículo y el teléfono celular luego de amenazarla con efectuarle un disparo. Finalmente, fue alcanzado y retenido por la propia damnificada antes de la llegada de la Policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:40, cuando la conductora circulaba a bordo de un Peugeot Partner y levantó a un pasajero en calle Caseros Norte, antes de avenida Circunvalación, en Capital. El destino indicado era el barrio Bella Vista, en Pocito.

Una vez que llegaron a calle Lemos, entre calles 10 y Atencio, Pelayes manifestó que debía detenerse porque su madre lo estaba esperando. Mientras la conductora consultaba la aplicación Uber, el hombre se aproximó y le arrebató las llaves del vehículo, al tiempo que le ordenó que permaneciera quieta y le manifestó que le efectuaría un disparo.

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A continuación, le sustrajo el teléfono celular y escapó a pie por el interior de un callejón perteneciente a una finca. Durante la huida arrojó las llaves del vehículo. La conductora decidió perseguirlo y logró seguir su recorrido hasta el interior de la finca, donde el sospechoso también descartó el teléfono.

La persecución continuó hasta calle Villavicencio, en inmediaciones de las manzanas P y Q del barrio Bella Vista. Allí, la damnificada logró alcanzar y retener a Pelayes, quien se encontraba junto a otro hombre que no pudo ser identificado.

Vecinos de la zona habían alertado a efectivos policiales que se encontraban en una casilla ubicada en las inmediaciones. Al llegar al lugar y escuchar el relato de la víctima, los agentes procedieron a la aprehensión de Pelayes.

Además, los efectivos encontraron el teléfono celular de la conductora dentro de la finca. El dispositivo tenía el vidrio trizado, aunque continuaba funcionando.

El caso llegó a una resolución mediante un acuerdo de juicio abreviado. En ese marco, Lucas Pelayes fue condenado a cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.

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