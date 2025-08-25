El caso que conmociona a San Juan tuvo un giro clave este fin de semana. La Policía detuvo en Angaco a Ángel Nahuel Flores, de 24 años, señalado por la Justicia como un protagonista central en el homicidio de Mario Alday, el jubilado asesinado hace una semana en su casa de Villa del Carril, en Capital.
Caso Alday: detuvieron a un sospechoso, con pasado criminal estremecedor
La investigación por el crimen de Mario Alday, en Villa del Carril, sumó un nuevo detenido: Ángel Nahuel Flores, de 24 años, quien había salido del Penal hace apenas dos meses y tiene antecedentes por el brutal asesinato del bebé Yutiel Castro en 2014.