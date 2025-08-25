Caso Alday: detuvieron a un sospechoso, con pasado criminal estremecedor

Flores fue arrestado en la vía pública mientras la Policía allanaba la vivienda donde residía junto a su madre. Según fuentes judiciales, cámaras de seguridad lo ubican directamente en la escena del crimen, al ingresar al domicilio de la víctima.

El joven salió en abril del Penal de Chimbas, donde cumplía una condena por un crimen que estremeció a San Juan: el asesinato a golpes del bebé Yutiel Castro, ocurrido en 2014 en la misma zona de Villa del Carril. Por aquel hecho, Flores fue condenado en 2018 a 10 años de prisión.