Caso Alday: detuvieron a un sospechoso, con pasado criminal estremecedor

La investigación por el crimen de Mario Alday, en Villa del Carril, sumó un nuevo detenido: Ángel Nahuel Flores, de 24 años, quien había salido del Penal hace apenas dos meses y tiene antecedentes por el brutal asesinato del bebé Yutiel Castro en 2014.

Flores fue arrestado en la vía pública mientras la Policía allanaba la vivienda donde residía junto a su madre. Según fuentes judiciales, cámaras de seguridad lo ubican directamente en la escena del crimen, al ingresar al domicilio de la víctima.

El joven salió en abril del Penal de Chimbas, donde cumplía una condena por un crimen que estremeció a San Juan: el asesinato a golpes del bebé Yutiel Castro, ocurrido en 2014 en la misma zona de Villa del Carril. Por aquel hecho, Flores fue condenado en 2018 a 10 años de prisión.

La causa ya contaba con otro detenido: Iván Armando Gamboa, de 34 años, conocido limpiavidrios que residía en una casona usurpada sobre avenida Rawson. Había sido vinculado al crimen por registros fílmicos y permanece con prisión preventiva por 30 días.

Con la captura de Flores, la fiscalía reorientó la investigación: evalúa la participación de ambos y no descarta que Gamboa haya actuado como cómplice. Además, aguardan resultados de pericias científicas para determinar con precisión el grado de responsabilidad de cada uno en el crimen que mantiene en vilo a la provincia.

