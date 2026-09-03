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Una falla afecta la acreditación de cargas de la SUBE en San Juan

Una falla en los servicios de telecomunicaciones afecta la acreditación de cargas electrónicas. Desde SUBE/Nación Servicios indicaron que el sistema se normalizará progresivamente.

Usuarios de la tarjeta SUBE pueden encontrarse este jueves con dificultades para acreditar las cargas realizadas de manera electrónica en San Juan. El inconveniente se debe a una falla en los servicios de telecomunicaciones y, según informaron desde el Ministerio de Gobierno, es ajeno al Gobierno provincial.

Desde SUBE/Nación Servicios, organismo responsable del funcionamiento del sistema, señalaron que el servicio comenzó a restablecerse y que la acreditación de las cargas pendientes se normalizará progresivamente durante la jornada.

Qué pasa con las cargas realizadas

El problema no implica que las cargas realizadas se hayan perdido, sino que pueden demorar en verse reflejadas en la tarjeta debido a la falla que afecta el sistema de acreditación. Mientras se completa el restablecimiento, los usuarios cuentan con diferentes alternativas para hacer efectiva una carga pendiente.

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Una de ellas es utilizar la App SUBE, siempre que el teléfono sea Android 6 o superior y cuente con tecnología NFC.

También se puede recurrir a Carga a Bordo, en las localidades donde este sistema se encuentre habilitado. La herramienta permite acreditar la carga directamente al momento de utilizar el transporte público.

Otra opción son las Terminales Automáticas SUBE, donde se pueden acreditar las cargas electrónicas pendientes.

El servicio se normaliza de manera progresiva

Desde el Ministerio de Gobierno explicaron que el inconveniente está vinculado con los servicios de telecomunicaciones y remarcaron que se trata de una situación ajena a la administración provincial.

Mientras avanza la normalización, se recomienda a quienes tengan una carga pendiente utilizar alguna de las alternativas disponibles para acreditar el saldo.

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