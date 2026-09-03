Usuarios de la tarjeta SUBE pueden encontrarse este jueves con dificultades para acreditar las cargas realizadas de manera electrónica en San Juan. El inconveniente se debe a una falla en los servicios de telecomunicaciones y, según informaron desde el Ministerio de Gobierno, es ajeno al Gobierno provincial.
Una falla afecta la acreditación de cargas de la SUBE en San Juan
Una falla en los servicios de telecomunicaciones afecta la acreditación de cargas electrónicas. Desde SUBE/Nación Servicios indicaron que el sistema se normalizará progresivamente.