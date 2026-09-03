Una falla afecta la acreditación de cargas de la SUBE en San Juan

Una de ellas es utilizar la App SUBE, siempre que el teléfono sea Android 6 o superior y cuente con tecnología NFC.

También se puede recurrir a Carga a Bordo, en las localidades donde este sistema se encuentre habilitado. La herramienta permite acreditar la carga directamente al momento de utilizar el transporte público.

Otra opción son las Terminales Automáticas SUBE, donde se pueden acreditar las cargas electrónicas pendientes.

El servicio se normaliza de manera progresiva

Desde el Ministerio de Gobierno explicaron que el inconveniente está vinculado con los servicios de telecomunicaciones y remarcaron que se trata de una situación ajena a la administración provincial.

Mientras avanza la normalización, se recomienda a quienes tengan una carga pendiente utilizar alguna de las alternativas disponibles para acreditar el saldo.