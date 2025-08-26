Crimen de Alday: Gamboa quedó libre y todo apunta al nuevo detenido

Nuevo sospechoso: Ángel Nahuel Flores

La liberación de Gamboa se da en el marco de un nuevo rumbo en la investigación, que ahora apunta a Ángel Nahuel Flores, un joven de 28 años con un historial delictivo y que había salido del penal de Chimbas hace apenas dos meses.

Flores fue detenido tras un exhaustivo análisis de cámaras de seguridad, que lo ubicaron en la zona del crimen. Además, las prendas secuestradas coinciden con las que llevaba en los registros. Mientras Flores continúa preso, Gamboa permanecerá vinculado a la causa, aunque en libertad y con restricciones de movilidad dentro de la provincia.

Según fuentes judiciales, Gamboa fue inicialmente detenido porque fue confundido en las imágenes de cámaras de seguridad. “Son muy parecidos y por eso primero se decidió detener a Gamboa, aunque ahora su situación cambió al poder conectar otras pruebas que nos dirigieron hacia Flores”, señalaron desde la Fiscalía.

Gamboa, que se dedica a la limpieza de vidrios en inmediaciones del Hospital Rawson

, había sido detenido en una casona usurpada sobre Avenida Rawson. Ahora deberá cumplir con las condiciones de presentación periódica y fijar domicilio. Pruebas clave y ADN

Se esperan los resultados definitivos de ADN tomados de la víctima, para cotejarlos tanto con Gamboa como con Flores. La Fiscalía trabaja bajo la hipótesis de un criminis causa, es decir, un homicidio cometido para ocultar otro delito o procurar impunidad.

Fuentes del caso destacan que Alday contaba con una cuenta bancaria con más de nueve millones de pesos, una camioneta de importante valor y solía manejar sumas importantes de dinero en efectivo. Además, se investiga la presunción de que la víctima mantuvo relaciones sexuales con su homicida antes del ataque.