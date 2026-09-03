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Prisión efectiva para los hombres que asaltaron a dos ancianas

Condenaron a un año y cuatro meses de prisión a dos hombres que entraron a robar a la casa de dos mujeres mayores en Caucete.

Dos hombres fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, luego de ser detenidos tras ingresar durante la madrugada a la vivienda donde residían dos mujeres de avanzada edad, en el barrio Justo P. Castro I, en Caucete.

La condena se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado, en el marco de un procedimiento de Flagrancia iniciado por el presunto delito de robo agravado por efracción. Además, ambos fueron declarados reincidentes y se dispuso la prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 30 de agosto, alrededor de las 2:45, cuando personal policial fue enviado al domicilio tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de dos desconocidos dentro de la vivienda.

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La alerta había sido realizada por una sobrina de las damnificadas, quien observó a través de las cámaras de seguridad instaladas en el inmueble el ingreso de los sujetos. Como el sistema no contaba con grabación, la mujer registró las imágenes con su teléfono celular y posteriormente las entregó a los investigadores.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron la puerta principal forzada. En el interior de la vivienda localizaron a uno de los hombres, que tenía el rostro parcialmente cubierto, y procedieron a detenerlo.

En otra de las habitaciones encontraron al segundo sospechoso junto a las damnificadas. Al advertir la presencia policial, el hombre descartó un teléfono celular con su cargador que llevaba en las manos y también fue aprehendido.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una importante suma de dinero. A Sebastián Retamar le encontraron $1.361.000 en efectivo, mientras que dentro de una de las mochilas que llevaban los detenidos había otros $63.000.

Además, fueron secuestrados un reloj, una cadena, un candado, un juego de llaves y distintas herramientas, entre ellas una barreta de hierro de aproximadamente 50 centímetros, un destornillador, guantes y un cuchillo sin cabo.

Con intervención del Ayudante Fiscal Alejandro Solera y del fiscal de Flagrancia Fernando Bonomo, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia.

Finalmente, la Justicia resolvió condenar a los dos imputados a un año y cuatro meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.

También se dispuso el decomiso y destrucción de los elementos secuestrados durante el procedimiento.

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