"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > escuelas

Casi 700 escuelas presentaron más de 1.300 proyectos de producción

Educación llevó adelante la muestra “San Juan produce saberes”, que reunió a instituciones de los 19 departamentos con proyectos de estudiantes.

En el marco del Día de la Industria Argentina, cerca de 700 escuelas de los 19 departamentos participaron de una jornada simultánea de exposición de 1.312 proyectos escolares, desarrollados por estudiantes de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial. La propuesta, denominada “San Juan Produce Saberes”, convirtió a las escuelas en espacios de exposición durante los turnos mañana y tarde.

Los estudiantes fueron protagonistas de una jornada en la que compartieron proyectos elaborados a partir de sus intereses, inquietudes y del contexto cercano.

Fuentes también participó del streaming central realizado desde el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación, desde donde se compartieron experiencias y proyectos de distintas escuelas. La transmisión permitió ampliar el alcance de la jornada y acercar las producciones escolares a otras comunidades educativas.

Te puede interesar...

“En este Día de la Industria, ver a nuestras escuelas pensando en la producción, en la tecnología, en los recursos de cada departamento y en las necesidades de sus comunidades nos permite mirar hacia el San Juan que viene. Queremos que nuestros estudiantes puedan formarse con herramientas para comprender, crear y aportar al desarrollo de nuestra provincia. La industria que viene necesita conocimiento, creatividad y capacidades, y esas capacidades empiezan a construirse en nuestras aulas”, sostuvo la ministra Silvia Fuentes.

Uno de los aspectos centrales de “San Juan Produce Saberes” fue que los proyectos no partieron de una temática única ni de una consigna cerrada.

Cada institución trabajó desde su propio contexto, articulando los contenidos escolares con problemas, intereses y situaciones cercanas a sus estudiantes.

La convocatoria alcanzó a Nivel Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Especial y Educación de Jóvenes y Adultos, con trabajos presentados bajo formatos de proyecto didáctico o proyecto áulico.

La diversidad de propuestas quedó reflejada en sus propios nombres. Entre los proyectos inscriptos figuraron “Creando, reciclando y transformando”, “Animalario: leer, comprender y descubrir el mundo animal”, “Integrando saberes”, “Farmeando aura saludable” y “La escuela en sintonía”.

La distribución de los 1.312 proyectos alcanzó a los 19 departamentos. Rawson concentró 336 propuestas; Chimbas, 206; Capital, 136; Rivadavia, 110; 25 de Mayo, 75; Pocito, 66; Caucete, 58; Santa Lucía, 56; 9 de Julio y Albardón, 37 cada uno; Iglesia, 29; Angaco, 27; Sarmiento, 25; San Martín y Valle Fértil, 23 cada uno; Ullum, 22; Jáchal y Zonda, 18 cada uno, y Calingasta, 10.

Temas

Te puede interesar