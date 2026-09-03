Casi 700 escuelas presentaron más de 1.300 proyectos de producción

“En este Día de la Industria, ver a nuestras escuelas pensando en la producción, en la tecnología, en los recursos de cada departamento y en las necesidades de sus comunidades nos permite mirar hacia el San Juan que viene. Queremos que nuestros estudiantes puedan formarse con herramientas para comprender, crear y aportar al desarrollo de nuestra provincia. La industria que viene necesita conocimiento, creatividad y capacidades, y esas capacidades empiezan a construirse en nuestras aulas”, sostuvo la ministra Silvia Fuentes.

Uno de los aspectos centrales de “San Juan Produce Saberes” fue que los proyectos no partieron de una temática única ni de una consigna cerrada.

Cada institución trabajó desde su propio contexto, articulando los contenidos escolares con problemas, intereses y situaciones cercanas a sus estudiantes.

La convocatoria alcanzó a Nivel Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Especial y Educación de Jóvenes y Adultos, con trabajos presentados bajo formatos de proyecto didáctico o proyecto áulico.

La diversidad de propuestas quedó reflejada en sus propios nombres. Entre los proyectos inscriptos figuraron “Creando, reciclando y transformando”, “Animalario: leer, comprender y descubrir el mundo animal”, “Integrando saberes”, “Farmeando aura saludable” y “La escuela en sintonía”.

La distribución de los 1.312 proyectos alcanzó a los 19 departamentos. Rawson concentró 336 propuestas; Chimbas, 206; Capital, 136; Rivadavia, 110; 25 de Mayo, 75; Pocito, 66; Caucete, 58; Santa Lucía, 56; 9 de Julio y Albardón, 37 cada uno; Iglesia, 29; Angaco, 27; Sarmiento, 25; San Martín y Valle Fértil, 23 cada uno; Ullum, 22; Jáchal y Zonda, 18 cada uno, y Calingasta, 10.