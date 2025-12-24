Sin manteca ni azúcar: el innovador pan dulce a base de harina de almendras

La principal diferencia con el pan dulce tradicional reside en sus ingredientes básicos. Mientras que la receta clásica utiliza grandes cantidades de manteca y azúcar refinada, la propuesta de este local ubicado en Rawson elimina estos componentes.

Sustitución de materia grasa: En lugar de manteca, utilizan una mínima cantidad de aceite vegetal. "Logramos una miga bastante húmeda para no tener la materia grasa que lleva la receta original", explicó la pastelera.

Endulzante: El azúcar fue reemplazado por estevia.

Sabores: Mantiene la esencia tradicional con ralladuras de frutas y esencias naturales. Actualmente, el local ofrece tres variedades: de fruta, de chocolate (el más vendido) y de frutos secos.

pan dulce de almendras tres

El pan de miga: otro desafío para las fiestas

Además del pan dulce, el local a pasos de UVT incorporó este año el pan de miga saludable. Según relató Laura, el proceso no fue sencillo: "El año pasado probamos con harina integral y no salió. Este año volvimos a intentar; se cortaba y se rompía, fue un proceso de prueba y error hasta que logramos que saliera bien".

La respuesta del público fue inmediata, superando las expectativas del equipo de cocina con una gran cantidad de encargos para las cenas de Navidad y Año Nuevo.

Un cambio de conciencia alimentaria

Para Peñalosa, el éxito de estos productos refleja un cambio en la mentalidad de los consumidores. "Como dice el nombre del negocio, es una cuestión de crear el hábito de eliminar la harina de trigo, que está muy normalizada pero es difícil de dejar. El sabor de la harina de almendras es genial; hay diferencia, pero no es tanta", señaló la profesional.

"El pan es la estrella de nuestra panadería y de ahí han salido todas las demás recetas. Para el que se quiere cuidar, estas opciones le han venido genial", concluyó.