¡Pan dulce agridulce!: una apuesta joven que desafía el paladar en las ferias

Con apenas 22 años, Lourdes Tapia impulsa un emprendimiento de panificación artesanal que nació en las ferias y hoy se destaca por sus panes dulces agridulces.

Por Marcela Silva

Con solo 22 años, Lourdes Tapia construye paso a paso un camino propio en la panificación artesanal. Su emprendimiento, hoy conocido como Dulce Lima, nació en 2021 cuando, siendo aún adolescente, comenzó a vincularse con espacios de economía popular y ferias en una escuela de Mendoza.

En esos primeros pasos, el aprendizaje colectivo y el contacto con emprendimientos ya consolidados fueron claves. Sin un nombre definido al inicio, Lourdes producía panes, budines y tartas que ofrecía en ferias, mientras se capacitaba y profundizaba sus conocimientos. Con el tiempo realizó el curso de manipulación de alimentos, amplió la producción y logró acceder a sus propias máquinas, un avance fundamental para profesionalizar su trabajo y sostener el crecimiento.

El pan dulce se convirtió en uno de los sellos del emprendimiento. El año pasado lo elaboró por primera vez y la respuesta fue positiva, pero este 2025 marcó un punto de inflexión: hoy produce alrededor de 30 panes dulces por semana, con una propuesta que se diferencia por sus sabores agridulces, una estética distinta y combinaciones poco habituales para el mercado local.

Además de la venta directa en ferias, Lourdes comenzó a abastecer comercios, ampliando su alcance. Para esta temporada, prepara un pan dulce agridulce especial, con salame y queso, una versión exclusiva que se suma a otras variantes que ya ofrece y que refuerzan su identidad artesanal.

Según contó mientras ofrecía sus panes en una feria agro productiva, su recorrido está atravesado por la inspiración de otra mujer emprendedora: su madre, modista de toda la vida, quien logró consolidar su propia marca. Ese ejemplo cercano fue motor para apostar por un camino independiente, con esfuerzo propio y una mirada clara de futuro.

Hoy, Lourdes Tapia proyecta nuevos sabores, propuestas saladas, cajas combinadas con budines y cremas rellenas, y sueña con tener un espacio de venta propio y más grande.

