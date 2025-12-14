¡Pan dulce agridulce!: una apuesta joven que desafía el paladar en las ferias

En esos primeros pasos, el aprendizaje colectivo y el contacto con emprendimientos ya consolidados fueron claves. Sin un nombre definido al inicio, Lourdes producía panes, budines y tartas que ofrecía en ferias, mientras se capacitaba y profundizaba sus conocimientos. Con el tiempo realizó el curso de manipulación de alimentos, amplió la producción y logró acceder a sus propias máquinas, un avance fundamental para profesionalizar su trabajo y sostener el crecimiento.

El pan dulce se convirtió en uno de los sellos del emprendimiento. El año pasado lo elaboró por primera vez y la respuesta fue positiva, pero este 2025 marcó un punto de inflexión: hoy produce alrededor de 30 panes dulces por semana, con una propuesta que se diferencia por sus sabores agridulces, una estética distinta y combinaciones poco habituales para el mercado local.