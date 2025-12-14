Con solo 22 años, Lourdes Tapia construye paso a paso un camino propio en la panificación artesanal. Su emprendimiento, hoy conocido como Dulce Lima, nació en 2021 cuando, siendo aún adolescente, comenzó a vincularse con espacios de economía popular y ferias en una escuela de Mendoza.
¡Pan dulce agridulce!: una apuesta joven que desafía el paladar en las ferias
