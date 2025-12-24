Cambios en comercio, transporte y servicios por Navidad

image

En ambos casos, la actividad comercial deberá finalizar de manera obligatoria a las 17:00, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N.º 8.334, que fija ese horario como salida para los empleados en relación de dependencia.

Desde la entidad recomendaron realizar las compras con anticipación para evitar aglomeraciones cerca del cierre.

Transporte público

Desde el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de Red Tulum, se informó que:

Miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre: servicio como día hábil, con circulación hasta las 22:00 .

Jueves 25 de diciembre y jueves 1 de enero: servicio con modalidad de feriado, desde las 9:00 hasta las 22:00.

La administración pública provincial tendrá asueto el 24 de diciembre, mientras que el 25 de diciembre no habrá actividad.

Estaciones de servicio

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) comunicó que se aplicará un horario especial durante las fiestas:

Cierre nocturno: desde las 22:00 del 24 hasta las 6:00 del 25 de diciembre .

Cierre nocturno: desde las 22:00 del 31 hasta las 6:00 del 1 de enero.

Durante esos períodos, habrá guardias mínimas para atender únicamente servicios esenciales, como ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.

Servicios municipales en Capital

Servicios Fúnebres

24/12: atención 24 horas

25/12: atención 24 horas

Cementerio

24/12: abierto de 8:00 a 19:00

25/12: abierto de 8:00 a 19:00

Feria y Mercado de Abasto

24/12: abierto

25/12 y 26/12: cerrado

ECO-SEM

24/12: sin actividad

25/12: sin actividad

Monitores Urbanos

24/12: actividad reforzada

25/12: guardias mínimas

Grúa y Playa de Remoción

24/12: actividad reforzada

25/12: guardias mínimas

Recolección de residuos

24/12: actividad normal

25/12: sin actividad

Servicio de Emergencia Municipal