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Alta montaña: Vicuña continúa con su Plan Invierno mientras busca restablecer el acceso a La Brea

La empresa informó que mantiene activo su Plan Invierno en la cordillera sanjuanina. Confirmó que unas 400 personas permanecen resguardadas, con abastecimiento garantizado y asistencia médica, mientras continúan las tareas para despejar los caminos de acceso.

En medio de las intensas nevadas que afectan la cordillera sanjuanina, Vicuña informó que mantiene activo su Plan Invierno, un protocolo diseñado para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar del personal que permanece en los campamentos de alta montaña.

Según detalló la compañía, las instalaciones cuentan con reservas de combustible, alimentos y suministros esenciales, además de una unidad médica permanente, lo que permite asegurar la atención del personal mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Actualmente, unas 400 personas permanecen en el campamento, donde desarrollan jornadas de capacitación interna mientras los equipos monitorean de manera constante la evolución del tiempo para definir las ventanas seguras que permitan avanzar con las tareas operativas.

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En paralelo, la empresa continúa con los trabajos de limpieza de nieve y apertura de caminos, concentrando los esfuerzos en el tramo que conecta el campamento La Brea con Batidero, con el objetivo de restablecer la circulación segura.

La Brea se encuentra a unos 35 kilómetros de Batidero, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, una zona donde las nevadas de los últimos días complicaron la transitabilidad.

Desde Vicuña señalaron que los equipos evalúan de forma permanente las condiciones del terreno antes de autorizar cualquier desplazamiento y remarcaron que todas las decisiones operativas estarán supeditadas a la evolución del clima y a la protección del personal.

Sobre el proyecto Vicuña

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining, creada para desarrollar el proyecto cuprífero Josemaría, ubicado en San Juan. Además, impulsa el desarrollo del yacimiento Filo del Sol, un depósito de cobre, oro y plata que se extiende entre la provincia de San Juan y la Región de Atacama, en Chile.

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