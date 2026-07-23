En medio de las intensas nevadas que afectan la cordillera sanjuanina, Vicuña informó que mantiene activo su Plan Invierno, un protocolo diseñado para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar del personal que permanece en los campamentos de alta montaña.
Alta montaña: Vicuña continúa con su Plan Invierno mientras busca restablecer el acceso a La Brea
La empresa informó que mantiene activo su Plan Invierno en la cordillera sanjuanina. Confirmó que unas 400 personas permanecen resguardadas, con abastecimiento garantizado y asistencia médica, mientras continúan las tareas para despejar los caminos de acceso.