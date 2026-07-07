El Gobierno mejoró la oferta a los docentes y ahora la decisión quedó en manos de los gremios

Además, el Gobierno propuso incorporar cuatro puntos para todos los cargos del nomenclador docente durante julio, aumentar un 5% el adicional Nueva Conectividad San Juan en julio y sumar otro 5% en septiembre.

La oferta también incluye una mejora del código E60, que pasará de 50 a 55 puntos desde septiembre, y mantiene la actualización de los radios para quienes trabajan en zonas alejadas. Desde octubre, el Radio 4 pasará del 95% al 100%, el Radio 5 del 115% al 120%, el Radio 6 del 135% al 140% y el Radio 7 del 155% al 160%.

Durante la reunión, los representantes gremiales reiteraron el planteo de recomponer el poder adquisitivo de los salarios frente al contexto económico. Tras escuchar la nueva propuesta, informaron que será puesta a consideración de los afiliados y de los órganos estatutarios de cada sindicato.

La negociación continuará el lunes 13 de julio a las 15, cuando UDAP, UDA y AMET comunicarán oficialmente si aceptan la oferta del Gobierno o solicitan una nueva instancia de discusión.