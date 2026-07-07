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El Gobierno mejoró la oferta a los docentes y ahora la decisión quedó en manos de los gremios

El Ejecutivo provincial elevó del 4% al 6% el aumento previsto sobre el valor índice para el segundo semestre e incorporó mejoras en conectividad, nomenclador y radios docentes. Los gremios analizarán la propuesta y responderán el 13 de julio.

El Gobierno de San Juan presentó este lunes una nueva propuesta salarial a los gremios docentes durante una nueva reunión de la Comisión Paritaria Negociadora. Después del rechazo a la primera oferta realizada a fines de junio, el Ejecutivo mejoró los porcentajes y sumó cambios en distintos componentes del salario con el objetivo de acercar posiciones.

El encuentro se realizó en el Ministerio de Educación con la participación de funcionarios de las carteras de Educación, Hacienda y Gobierno, junto a representantes de UDAP, UDA y AMET.

La principal modificación es el incremento sobre el valor índice para el segundo semestre. Mientras que la propuesta anterior contemplaba un aumento acumulado del 4%, la nueva oferta eleva ese porcentaje al 6%, distribuido en un 3% en agosto y otro 3% en octubre, tomando como referencia los valores establecidos en la negociación.

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Además, el Gobierno propuso incorporar cuatro puntos para todos los cargos del nomenclador docente durante julio, aumentar un 5% el adicional Nueva Conectividad San Juan en julio y sumar otro 5% en septiembre.

La oferta también incluye una mejora del código E60, que pasará de 50 a 55 puntos desde septiembre, y mantiene la actualización de los radios para quienes trabajan en zonas alejadas. Desde octubre, el Radio 4 pasará del 95% al 100%, el Radio 5 del 115% al 120%, el Radio 6 del 135% al 140% y el Radio 7 del 155% al 160%.

Durante la reunión, los representantes gremiales reiteraron el planteo de recomponer el poder adquisitivo de los salarios frente al contexto económico. Tras escuchar la nueva propuesta, informaron que será puesta a consideración de los afiliados y de los órganos estatutarios de cada sindicato.

La negociación continuará el lunes 13 de julio a las 15, cuando UDAP, UDA y AMET comunicarán oficialmente si aceptan la oferta del Gobierno o solicitan una nueva instancia de discusión.

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