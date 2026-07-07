El Gobierno de San Juan presentó este lunes una nueva propuesta salarial a los gremios docentes durante una nueva reunión de la Comisión Paritaria Negociadora. Después del rechazo a la primera oferta realizada a fines de junio, el Ejecutivo mejoró los porcentajes y sumó cambios en distintos componentes del salario con el objetivo de acercar posiciones.
El Gobierno mejoró la oferta a los docentes y ahora la decisión quedó en manos de los gremios
El Ejecutivo provincial elevó del 4% al 6% el aumento previsto sobre el valor índice para el segundo semestre e incorporó mejoras en conectividad, nomenclador y radios docentes. Los gremios analizarán la propuesta y responderán el 13 de julio.