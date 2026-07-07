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Pocito firmó un convenio con Seguridad para prestar un edificio para el funcionamiento de la Subcomisaría Castro

La medida surge ante la necesidad de garantizar la continuidad del servicio policial mientras se llevan a cabo las obras de remodelación y puesta en valor del edificio propio de la subcomisaría.

El Municipio de Pocito, encabezado por el intendente Fabián Aballay, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la Provincia, mediante el cual el Municipio cede un inmueble para el funcionamiento temporal de la Subcomisaría Castro, ubicada en Carpintería.

La medida surge ante la necesidad de garantizar la continuidad del servicio policial mientras se llevan a cabo las obras de remodelación y puesta en valor del edificio propio de la subcomisaría. De esta manera, el personal de la fuerza podrá seguir operando con normalidad, sin interrupciones en la atención a la comunidad.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes Enrique Delgado, Secretario de Seguridad y Orden Público; Gustavo Algañaraz, Comisario de la Sexta; y Carina Rodríguez, Jefa de la Departamental 5, quienes destacaron la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado para fortalecer la seguridad en el territorio.

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Durante el acto, el intendente Aballay destacó: "Pusimos a disposición un espacio alternativo para garantizar el funcionamiento de la Subcomisaría Castro de Carpintería mientras avanzan las obras de refacción de su edificio. Creemos necesario colaborar con la Secretaría de Estado en acciones que contribuyan a fortalecer la presencia policial y brindar un mejor servicio a nuestra comunidad".

Este tipo de articulaciones entre el Municipio y la Provincia reflejan el compromiso de trabajar de manera conjunta para mejorar la infraestructura de seguridad y, fundamentalmente, para asegurar una respuesta eficiente y cercana a los vecinos de Pocito.

Con esta decisión, el Gobierno local reafirma su política de priorizar la seguridad ciudadana como un eje fundamental de la gestión, garantizando que los servicios esenciales se mantengan activos durante los procesos de mejora edilicia.

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