El Municipio de Pocito, encabezado por el intendente Fabián Aballay, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la Provincia, mediante el cual el Municipio cede un inmueble para el funcionamiento temporal de la Subcomisaría Castro, ubicada en Carpintería.
Pocito firmó un convenio con Seguridad para prestar un edificio para el funcionamiento de la Subcomisaría Castro
La medida surge ante la necesidad de garantizar la continuidad del servicio policial mientras se llevan a cabo las obras de remodelación y puesta en valor del edificio propio de la subcomisaría.