Pocito firmó un convenio con Seguridad para prestar un edificio para el funcionamiento de la Subcomisaría Castro

Durante el acto, el intendente Aballay destacó: "Pusimos a disposición un espacio alternativo para garantizar el funcionamiento de la Subcomisaría Castro de Carpintería mientras avanzan las obras de refacción de su edificio. Creemos necesario colaborar con la Secretaría de Estado en acciones que contribuyan a fortalecer la presencia policial y brindar un mejor servicio a nuestra comunidad".

Este tipo de articulaciones entre el Municipio y la Provincia reflejan el compromiso de trabajar de manera conjunta para mejorar la infraestructura de seguridad y, fundamentalmente, para asegurar una respuesta eficiente y cercana a los vecinos de Pocito.

Con esta decisión, el Gobierno local reafirma su política de priorizar la seguridad ciudadana como un eje fundamental de la gestión, garantizando que los servicios esenciales se mantengan activos durante los procesos de mejora edilicia.