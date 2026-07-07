La Dirección Nacional de Vialidad, a través del Distrito San Juan, informó que continúan los trabajos de optimización y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 150, correspondiente al Camino Internacional por Agua Negra, en el marco del plan de contingencia invernal y de conservación vial.
Avanzan con las obras de mantenimiento en el Camino Internacional por Agua Negra
Pese a las condiciones climáticas adversas propias de la alta montaña, los equipos técnicos y la maquinaria pesada permanecen desplegados a lo largo del corredor fronterizo con el objetivo de garantizar el estado de la calzada y preparar el camino para su futura reapertura estacional.