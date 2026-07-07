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Avanzan con las obras de mantenimiento en el Camino Internacional por Agua Negra

Pese a las condiciones climáticas adversas propias de la alta montaña, los equipos técnicos y la maquinaria pesada permanecen desplegados a lo largo del corredor fronterizo con el objetivo de garantizar el estado de la calzada y preparar el camino para su futura reapertura estacional.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través del Distrito San Juan, informó que continúan los trabajos de optimización y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 150, correspondiente al Camino Internacional por Agua Negra, en el marco del plan de contingencia invernal y de conservación vial.

Pese a las condiciones climáticas adversas propias de la alta montaña, los equipos técnicos y la maquinaria pesada permanecen desplegados a lo largo del corredor fronterizo con el objetivo de garantizar el estado de la calzada y preparar el camino para su futura reapertura estacional.

Entre las principales tareas que se desarrollan se destaca la ampliación de la calzada, con trabajos destinados a ensanchar los radios de giro en sectores estratégicos. Estas intervenciones permitirán mejorar la seguridad y facilitar la circulación de camiones y vehículos de gran porte cuando el paso vuelva a habilitarse.

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Además, personal de Vialidad Nacional ejecuta obras de encauzamiento hídrico en el arroyo San Javier, en el sector de El Arenal. El objetivo es evitar procesos de erosión que puedan afectar el camino principal y preservar la infraestructura vial.

En paralelo, se llevan adelante tareas de mantenimiento integral para conservar en óptimas condiciones esta importante vía internacional, considerada un corredor estratégico para la integración regional y el desarrollo del corredor bioceánico.

Desde Vialidad Nacional recordaron que estas obras son fundamentales para fortalecer la conectividad entre Argentina y Chile, por lo que solicitaron a quienes transiten por la zona respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar, así como la señalización instalada en los campamentos de alta montaña.

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