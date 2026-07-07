Avanzan con las obras de mantenimiento en el Camino Internacional por Agua Negra

Pese a las condiciones climáticas adversas propias de la alta montaña, los equipos técnicos y la maquinaria pesada permanecen desplegados a lo largo del corredor fronterizo con el objetivo de garantizar el estado de la calzada y preparar el camino para su futura reapertura estacional.

Entre las principales tareas que se desarrollan se destaca la ampliación de la calzada, con trabajos destinados a ensanchar los radios de giro en sectores estratégicos. Estas intervenciones permitirán mejorar la seguridad y facilitar la circulación de camiones y vehículos de gran porte cuando el paso vuelva a habilitarse.