Seguridad reunió a toda la provincia para mejorar la prevención

A su vez, la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro, agregó "este primer Consejo pone en valor la trazabilidad de todas las acciones que se emiten cuando existe evento natural o emergencia y lo que se busca es poner en valor las tareas que realizan".

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Finalmente, el director de Protección Civil, Carlos Heredia; comentó que "estos encuentros fortalecen la seguridad pública, sabemos el esfuerzo que significa para los departamentos alejados, pero a pesar de eso, demostraron el compromiso y trabajo que se hace de manera continua". "La actividad fue un hecho sin precedentes donde todos nos involucramos y trabajamos en conjunto por la seguridad de todos" cerró.

Durante la jornada se presentó el funcionamiento del Sistema Provincial de Emergencias y la participación de los distintos organismos que lo integran. También se expusieron los alcances del marco legal de la Protección Civil, las competencias institucionales y las responsabilidades que corresponden a municipios y organismos de respuesta.

Las disertaciones abordaron temas vinculados a la prevención y gestión del riesgo, con especial atención a los mapas de riesgo de la provincia, la prevención sísmica, los incendios forestales y rurales, y las inundaciones y anegamientos. Asimismo, se compartieron experiencias de trabajo articulado desarrolladas junto a organismos provinciales y educativos para fortalecer la cultura preventiva en las comunidades.

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Otro de los ejes centrales estuvo relacionado con la planificación de recursos y la coordinación operativa ante contingencias. En ese marco, se analizaron herramientas de alerta temprana, recursos humanos y materiales disponibles, y mecanismos de articulación interinstitucional para optimizar la capacidad de respuesta frente a distintos escenarios.

La agenda también incluyó el abordaje de emergencias estacionales como incendios, viento Zonda y lluvias intensas. Además, representantes de distintos departamentos compartieron experiencias, desafíos y propuestas orientadas a fortalecer el trabajo preventivo y la capacidad de respuesta local.

El Consejo concluyó con una puesta en común de las principales conclusiones alcanzadas durante la jornada. Los participantes asumieron el compromiso de continuar fortaleciendo el Sistema Provincial de Protección Civil y de profundizar el trabajo coordinado para construir comunidades más preparadas y resilientes.

De la jornada participaron el jefe de Policía, Néstor Álvarez; director del SPP, Carlos Suárez; jefe de Regimiento, Pablo Molina; jefe de la Agencia Regional Federal Cuyo, Leonardo Bracamonte y representantes de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.