El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, confirmó las fechas y los principales números artísticos que formarán parte de la próxima edición de la Fiesta de Santa Lucía, uno de los eventos culturales y populares más convocantes de la provincia.
Jorge Rojas, Luciano Pereyra y Carlos Baute estarán en la Fiesta de Santa Lucía
El intendente Juan José Orrego dio a conocer los detalles de la próxima edición de la tradicional celebración departamental, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de diciembre.