Al referirse a la programación artística que ya se encuentra definida, el jefe comunal destacó la jerarquía del cantante y confirmó su desembarco en el escenario departamental, describiéndolo como un artista internacional con "una voz única" que "ha transitado los mejores escenarios".

Además de la presencia de Pintos, Orrego anticipó que la grilla combinará los géneros de folklore y música melódica, y dejó abierta la expectativa al adelantar que también estarán presentes un intérprete "que rompe corazones" y un tercer artista melódico que ha transitado escenarios internacionales.