La próxima edición de la Fiesta Nacional de Santa Lucía ya tiene a su primera gran figura confirmada. Durante su visita al stand de Canal 8 en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el intendente santaluceño Juan José Orrego anunció que Abel Pintos formará parte de la celebración mayor del departamento.
¿Abel Pintos estará en la próxima Fiesta Nacional de Santa Lucía?
El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, pasó por el stand de Canal 8 en la Fiesta Nacional del Sol 2026 y dejó un fuerte adelanto sobre la celebración mayor de su departamento.