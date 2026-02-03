En una apuesta por llevar la identidad productiva de la provincia a los principales centros turísticos, San Juan desembarca este miércoles en "La Feliz" con una propuesta gastronómica de alto impacto: la primera "Pizza Party Sanjuanina". El evento es una acción conjunta entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
Mar del Plata se prepara para la "Pizza Party Sanjuanina"
Este miércoles 4 de febrero, las recetas ganadoras del concurso provincial serán las protagonistas en un evento exclusivo para turistas.