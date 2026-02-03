Mar del Plata se prepara para la "Pizza Party Sanjuanina"

La cita tendrá lugar en el local "Origen San Juan", ubicado en Avenida Güemes 3215, entre las 20:00 y las 22:00 horas. Este espacio funciona como una vidriera comercial donde más de 52 productores ofrecen lo mejor de la tierra sanjuanina, desde aceites de oliva y vinos hasta pistachos y dulces de membrillo.

Los asistentes podrán degustar las dos recetas que se consagraron en el Concurso de la Pizza Sanjuanina durante la última Expo Olivícola Internacional: