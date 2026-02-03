"
Mar del Plata se prepara para la "Pizza Party Sanjuanina"

Este miércoles 4 de febrero, las recetas ganadoras del concurso provincial serán las protagonistas en un evento exclusivo para turistas.

En una apuesta por llevar la identidad productiva de la provincia a los principales centros turísticos, San Juan desembarca este miércoles en "La Feliz" con una propuesta gastronómica de alto impacto: la primera "Pizza Party Sanjuanina". El evento es una acción conjunta entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La cita tendrá lugar en el local "Origen San Juan", ubicado en Avenida Güemes 3215, entre las 20:00 y las 22:00 horas. Este espacio funciona como una vidriera comercial donde más de 52 productores ofrecen lo mejor de la tierra sanjuanina, desde aceites de oliva y vinos hasta pistachos y dulces de membrillo.

Los asistentes podrán degustar las dos recetas que se consagraron en el Concurso de la Pizza Sanjuanina durante la última Expo Olivícola Internacional:

  • Pizza "De Molde": creada por Alex Lara.

  • Pizza "a la Piedra": creación de Maximiliano Videla.

Para esta ocasión especial, las pizzas serán elaboradas por el maestro pizzero marplatense Gustavo Salinas, con el respaldo de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE).

La iniciativa aprovecha la masiva afluencia de público en Mar del Plata —que promedia los 8 millones de visitantes anuales— para fomentar vínculos comerciales y turísticos. Además de las degustaciones, promotores realizarán actividades lúdicas y juegos para acercar los paisajes de San Juan a los veraneantes, mientras la Dirección de Comercio Exterior trabaja en potenciar la oferta exportable de la provincia.

