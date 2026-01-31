"
UPCN venció al líder Ciudad en un partidazo por el Tour 5

UPCN San Juan Vóley logró un triunfo de importante valor al imponerse este viernes ante Ciudad Vóley, líder de la competencia.

UPCN San Juan Vóley logró un triunfo de importante valor al imponerse este viernes ante Ciudad Vóley, líder de la competencia, por el Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se disputa en Comodoro Rivadavia. Fue victoria en tie break, tras un encuentro intenso, largo y muy disputado, con parciales de 19-25, 25-17, 25-22, 19-25 y 15-11.

El equipo sanjuanino mostró carácter y fortaleza en los momentos decisivos para quedarse con un duelo de alto vuelo, que se extendió durante más de 2 horas y media y mantuvo la paridad hasta el cierre.

Con este resultado, UPCN sumó su décimo triunfo en el certamen y el quinto de manera consecutiva, una racha que le permite sostenerse en la segunda posición de la tabla.

En el plano individual, el máximo anotador del encuentro fue el opuesto Gerónimo Elgueta, con 23 puntos, bien acompañado por Alejandro Toro (22) y Leon Meier (20), en otra destacada producción colectiva del equipo dirigido por Fabián Armoa.

UPCN cerrará su participación en el Tour 5 este domingo, cuando desde las 11 enfrente a Boca Juniors, en un encuentro que será transmitido en vivo por Fox Sports y el canal oficial de ACLAV en YouTube.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga, Juan Martín Riganti.

Ciudad Vóley: Demián González, Juan Mangini; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Lazo, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Mauro Gay, José Cejas, Lisandro Zanotti, Nicolás Uriarte.

Parciales: 19-25, 25-17, 25-22, 19-25 y 15-11

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia)

