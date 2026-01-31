UPCN San Juan Vóley logró un triunfo de importante valor al imponerse este viernes ante Ciudad Vóley, líder de la competencia, por el Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se disputa en Comodoro Rivadavia. Fue victoria en tie break, tras un encuentro intenso, largo y muy disputado, con parciales de 19-25, 25-17, 25-22, 19-25 y 15-11.
UPCN venció al líder Ciudad en un partidazo por el Tour 5
