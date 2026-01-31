UPCN venció al líder Ciudad en un partidazo por el Tour 5

El equipo sanjuanino mostró carácter y fortaleza en los momentos decisivos para quedarse con un duelo de alto vuelo, que se extendió durante más de 2 horas y media y mantuvo la paridad hasta el cierre.

Con este resultado, UPCN sumó su décimo triunfo en el certamen y el quinto de manera consecutiva, una racha que le permite sostenerse en la segunda posición de la tabla.