En el marco de las acciones sostenidas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre, se concretó un allanamiento en el departamento Rawson que permitió el rescate de 26 cardenales amarillos y 1 benteveo, además del secuestro de dos armas de fuego que no contaban con las habilitaciones correspondientes (fusil 7,65 modificado a 7,62 y una carabina súper Batan 54 calibre 22 largo semi automática).
Rescataron 26 cardenales amarillos y 1 benteveo en Rawson
Tras una investigación de la Secretaría de Ambiente, recuperaron 27 aves protegidas, en un nuevo golpe al tráfico ilegal de fauna silvestre en San Juan.