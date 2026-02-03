Rescataron 26 cardenales amarillos y 1 benteveo en Rawson

image

Durante el allanamiento se constató el incumplimiento de la Ley Provincial 606-L y de la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, que prohíben la captura, tenencia y comercialización de animales silvestres sin la debida autorización. En este sentido, la Secretaría de Ambiente actúa como órgano de aplicación, con la responsabilidad de prevenir, controlar y sancionar este tipo de delitos ambientales.

Además intervino la justicia a través de Flagrancia, quedando el infractor con arresto domiciliario hasta tanto se realice el proceso judicial correspondiente.

image

Desde la Secretaría de Ambiente se destaca la importancia del trabajo articulado entre las áreas técnicas y las fuerzas de seguridad, así como también el rol fundamental de la denuncia ciudadana para detectar y frenar el tráfico ilegal de fauna.

Ante situaciones de captura, tenencia o comercialización ilegal de fauna silvestre, la comunidad puede comunicarse al 4305057 o enviar un WhatsApp, recordando que la denuncia es confidencial y constituye una herramienta clave para proteger el patrimonio natural de San Juan.