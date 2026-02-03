"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > cardenales

Rescataron 26 cardenales amarillos y 1 benteveo en Rawson

Tras una investigación de la Secretaría de Ambiente, recuperaron 27 aves protegidas, en un nuevo golpe al tráfico ilegal de fauna silvestre en San Juan.

En el marco de las acciones sostenidas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre, se concretó un allanamiento en el departamento Rawson que permitió el rescate de 26 cardenales amarillos y 1 benteveo, además del secuestro de dos armas de fuego que no contaban con las habilitaciones correspondientes (fusil 7,65 modificado a 7,62 y una carabina súper Batan 54 calibre 22 largo semi automática).

El procedimiento fue el resultado de una investigación previa realizada por la Secretaría de Ambiente, a través de su área de Flora y Fauna, y se llevó a cabo con la colaboración de la Policía Ecológica, en el marco de un operativo autorizado por la Justicia.

El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es una de las aves más amenazadas de la Argentina y se encuentra categorizado en Peligro de Extinción, principalmente a causa de la captura ilegal para su comercialización. Su extracción del ambiente natural genera un grave impacto en los ecosistemas y compromete la conservación de la biodiversidad.

Te puede interesar...

image

Durante el allanamiento se constató el incumplimiento de la Ley Provincial 606-L y de la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, que prohíben la captura, tenencia y comercialización de animales silvestres sin la debida autorización. En este sentido, la Secretaría de Ambiente actúa como órgano de aplicación, con la responsabilidad de prevenir, controlar y sancionar este tipo de delitos ambientales.

Además intervino la justicia a través de Flagrancia, quedando el infractor con arresto domiciliario hasta tanto se realice el proceso judicial correspondiente.

image

Desde la Secretaría de Ambiente se destaca la importancia del trabajo articulado entre las áreas técnicas y las fuerzas de seguridad, así como también el rol fundamental de la denuncia ciudadana para detectar y frenar el tráfico ilegal de fauna.

Ante situaciones de captura, tenencia o comercialización ilegal de fauna silvestre, la comunidad puede comunicarse al 4305057 o enviar un WhatsApp, recordando que la denuncia es confidencial y constituye una herramienta clave para proteger el patrimonio natural de San Juan.

Temas

Te puede interesar