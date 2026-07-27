Luego del respiro que había dado el viernes, el mercado informal del dólar volvió a moverse al alza en San Juan. En el inicio de una nueva semana financiera, el dólar blue recuperó los $20 que había perdido en la rueda anterior y cerró a $1.600 para la venta y $1.500 para la compra en las cuevas sanjuaninas.
El dólar blue volvió a subir en San Juan y otra vez alcanzó los $1.600
Después de haber retrocedido $20 en la última rueda, el dólar blue retomó la tendencia alcista en San Juan. Este lunes cerró a $1.600 para la venta y $1.500 para la compra, mientras que en la City porteña también registró una suba, aunque con una cotización inferior.