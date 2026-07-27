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El dólar blue volvió a subir en San Juan y otra vez alcanzó los $1.600

Después de haber retrocedido $20 en la última rueda, el dólar blue retomó la tendencia alcista en San Juan. Este lunes cerró a $1.600 para la venta y $1.500 para la compra, mientras que en la City porteña también registró una suba, aunque con una cotización inferior.

Luego del respiro que había dado el viernes, el mercado informal del dólar volvió a moverse al alza en San Juan. En el inicio de una nueva semana financiera, el dólar blue recuperó los $20 que había perdido en la rueda anterior y cerró a $1.600 para la venta y $1.500 para la compra en las cuevas sanjuaninas.

De esta manera, la divisa paralela volvió a ubicarse en el valor máximo que había alcanzado la semana pasada, luego de que el viernes finalizara en $1.580 para la venta y $1.480 para la compra, tras una leve corrección.

A nivel nacional, el comportamiento también fue alcista, aunque con una cotización inferior a la registrada en la provincia. En la City porteña, el dólar blue cerró a $1.560 para la venta y $1.540 para la compra, lo que mantiene una brecha de $40 respecto del precio de venta en San Juan.

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En tanto, el dólar oficial concluyó la jornada en $1.520,47 para la venta y $1.469,88 para la compra, mientras que la cotización del Banco Nación se ubicó en $1.520 vendedor y $1.470 comprador.

Entre las restantes referencias del mercado cambiario, el dólar MEP operó en $1.532,88, el contado con liquidación (CCL) cerró en $1.600,82, el dólar cripto se negoció en $1.592,89 y el dólar turista se mantuvo en $1.976.

El mercado seguirá de cerca la evolución de las próximas ruedas para determinar si la divisa paralela consolida este nuevo avance o vuelve a mostrar movimientos de corrección, como ocurrió al cierre de la semana pasada.

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