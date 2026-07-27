El dólar blue volvió a subir en San Juan y otra vez alcanzó los $1.600

De esta manera, la divisa paralela volvió a ubicarse en el valor máximo que había alcanzado la semana pasada, luego de que el viernes finalizara en $1.580 para la venta y $1.480 para la compra, tras una leve corrección.

A nivel nacional, el comportamiento también fue alcista, aunque con una cotización inferior a la registrada en la provincia. En la City porteña, el dólar blue cerró a $1.560 para la venta y $1.540 para la compra, lo que mantiene una brecha de $40 respecto del precio de venta en San Juan.