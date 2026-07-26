Reportan que las rutas de San Juan se encuentran transitables con precaución

Durante las primeras horas de la mañana, la presencia de bancos de niebla aislados —que se irán disipando con el correr de la jornada— y la posibilidad de calzada congelada afectan a los siguientes tramos:

Ruta Nacional 149: tramos de Calingasta e Iglesia.

Ruta Nacional 40 Norte: tramo San Juan - Jáchal y tramo Huaco - límite con La Rioja.

Ruta Nacional 150: tramo Jáchal - Rodeo y tramo Jáchal - Ischigualasto.

Ruta Nacional 141: conexión San Juan - La Rioja (con precaución por niebla).

En tanto, los accesos urbanos y corredores interprovinciales permanecen completamente habilitados para todo tipo de vehículos, solicitando mantener la precaución en la RN 40 Sur (San Juan - Mendoza), RN 20 (San Juan - San Luis), RN 153 (Pedernal - Los Berros) y en la RN A014 (Avenida de Circunvalación).