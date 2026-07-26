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Reportan que las rutas de San Juan se encuentran transitables con precaución

El organismo oficial emitió el informe correspondiente a las 06:00 hs de este 26 de julio. Advierten por calzada congelada y bancos de niebla en varios tramos de la provincia.

El personal de la Institución se encuentra desplegado en los corredores realizando tareas de mantenimiento e inspección de la red vial. Según la información provista por Vialidad Nacional, todas las rutas nacionales del territorio sanjuanino están habilitadas para el tránsito, aunque exigen circular con máxima precaución por factores climáticos propios de la época invernal.

Durante las primeras horas de la mañana, la presencia de bancos de niebla aislados —que se irán disipando con el correr de la jornada— y la posibilidad de calzada congelada afectan a los siguientes tramos:

  • Ruta Nacional 149: tramos de Calingasta e Iglesia.

  • Ruta Nacional 40 Norte: tramo San Juan - Jáchal y tramo Huaco - límite con La Rioja.

  • Ruta Nacional 150: tramo Jáchal - Rodeo y tramo Jáchal - Ischigualasto.

  • Ruta Nacional 141: conexión San Juan - La Rioja (con precaución por niebla).

En tanto, los accesos urbanos y corredores interprovinciales permanecen completamente habilitados para todo tipo de vehículos, solicitando mantener la precaución en la RN 40 Sur (San Juan - Mendoza), RN 20 (San Juan - San Luis), RN 153 (Pedernal - Los Berros) y en la RN A014 (Avenida de Circunvalación).

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Desde el organismo reiteran las recomendaciones obligatorias de seguridad: mantener la distancia entre vehículos, reducir la velocidad ante niebla, evitar maniobras bruscas sobre asfalto frío, llevar luces bajas encendidas y verificar el estado de los limpiaparabrisas.

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