El personal de la Institución se encuentra desplegado en los corredores realizando tareas de mantenimiento e inspección de la red vial. Según la información provista por Vialidad Nacional, todas las rutas nacionales del territorio sanjuanino están habilitadas para el tránsito, aunque exigen circular con máxima precaución por factores climáticos propios de la época invernal.
Reportan que las rutas de San Juan se encuentran transitables con precaución
El organismo oficial emitió el informe correspondiente a las 06:00 hs de este 26 de julio. Advierten por calzada congelada y bancos de niebla en varios tramos de la provincia.