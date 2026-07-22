El procedimiento se llevó a cabo en el Control San Carlos y forma parte del Plan Regional de Seguridad de Cuyo, que busca reforzar la prevención del delito y fortalecer los controles en uno de los principales corredores viales de la región.
San Juan, Mendoza y Gendarmería realizaron un operativo en el límite interprovincial
Durante el operativo, las fuerzas realizaron inspecciones preventivas sobre vehículos particulares, transporte de carga y personas que circulaban por la zona, verificando la documentación correspondiente y efectuando tareas de identificación.