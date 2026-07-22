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San Juan, Mendoza y Gendarmería realizaron un operativo en el límite interprovincial

Durante el operativo, las fuerzas realizaron inspecciones preventivas sobre vehículos particulares, transporte de carga y personas que circulaban por la zona, verificando la documentación correspondiente y efectuando tareas de identificación.

El procedimiento se llevó a cabo en el Control San Carlos y forma parte del Plan Regional de Seguridad de Cuyo, que busca reforzar la prevención del delito y fortalecer los controles en uno de los principales corredores viales de la región.

En el marco de las acciones de cooperación entre San Juan y Mendoza, efectivos de la Policía de San Juan, la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional llevaron adelante un operativo conjunto de control vehicular e identificación de personas en el Control San Carlos, ubicado en el límite entre ambas provincias.

El procedimiento tuvo como objetivo reforzar la prevención del delito, optimizar los controles y garantizar mayor seguridad para quienes transitan por este corredor estratégico, uno de los más importantes para la conexión entre ambas jurisdicciones.

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Durante el operativo, las fuerzas realizaron inspecciones preventivas sobre vehículos particulares, transporte de carga y personas que circulaban por la zona, verificando la documentación correspondiente y efectuando tareas de identificación.

La intervención forma parte del Plan Regional de Seguridad de Cuyo, una estrategia que impulsa el trabajo coordinado entre las provincias mediante el intercambio de información, la cooperación operativa y la ejecución de controles conjuntos en zonas limítrofes.

Desde los organismos de seguridad destacaron que este tipo de acciones permite optimizar recursos, fortalecer la presencia preventiva en rutas de alto tránsito y mejorar la capacidad de respuesta frente a distintos hechos delictivos.

Asimismo, remarcaron que la coordinación permanente entre las fuerzas de seguridad constituye una herramienta clave para brindar mayor tranquilidad a los ciudadanos y consolidar una política regional orientada a prevenir el delito y reforzar la seguridad en los corredores viales del oeste argentino.

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