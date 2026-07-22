En medio de una ola de publicaciones, acusaciones y agresiones contra los argentinos en plataformas como X y TikTok tras el desarrollo del Mundial, el presidente Javier Milei sentó postura y salió al cruce de las críticas internacionales con una fuerte publicación en sus redes oficiales.
Javier Milei defendió a los argentinos: "¿Tienes enemigos? Bien"
El Presidente apeló a una célebre frase de Winston Churchill tras los ataques contra el país en redes sociales por el Mundial. Además, compartió un mensaje de orgullo nacional.