Javier Milei defendió a los argentinos: "¿Tienes enemigos? Bien"

A través de su cuenta de X, el mandatario apeló a una célebre reflexión atribuida al exprimer ministro británico Winston Churchill para responder a los cuestionamientos dirigidos al país: “¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo, en algún momento de tu vida”. En el mismo posteo, el jefe de Estado sumó una aclaración: “algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día”.

Posteriormente, Milei reforzó su mensaje de respaldo en su cuenta de Instagram, donde publicó la imagen de un mapa de la República Argentina con los colores de la bandera celeste y blanca junto a la consigna: “Ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos”.