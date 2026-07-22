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Horror en Pocito: hallan 10 cabezas de caballos faenados, armas y aves en cautiverio

Ocurrió en el Barrio Conjunto 6. Secuestraron unas 10 cabezas de caballos faenados, balanzas, cuchillos, nueve aves autóctonas y una carabina calibre .22.

En el marco de una investigación por infracción al Código de Faltas y Convivencia de Pocito, efectivos de la Unidad Rural N°4 Sarmiento concretaron el allanamiento de una vivienda en el Barrio Conjunto 6. El procedimiento derivó en la detención de un hombre de 43 años y el hallazgo de restos de faena clandestina de equinos, animales silvestres en cautiverio y un arma de fuego sin documentación.

Las actuaciones se iniciaron tras detectarse la existencia de un galpón destinado al faenamiento ilegal de caballos. En esa primera instancia, el personal policial logró incautar aproximadamente 10 cabezas de equinos ya faenados, ganchos carniceros, un arco metálico para la suspensión de piezas pesadas y diversos cuchillos de corte.

Dando continuidad a las tareas de campo, se concretó la medida judicial en el domicilio de un sujeto de apellido Esposito (43). Durante el registro del inmueble, los uniformados secuestraron:

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  • Una balanza comercial digital y ganchos metálicos.

  • Un teléfono celular perteneciente al investigado.

  • 09 aves autóctonas en cautiverio: ejemplares de jilguero, zorzal, reina mora y rey del bosque.

Asimismo, en la inspección de las dependencias se halló una carabina marca Mahle calibre .22 con su respectivo cargador y 10 municiones del mismo calibre.

Ante la presencia del arma de fuego, se le dio intervención a la UFI Flagrancia, iniciándose actuaciones por tenencia ilegal de arma de fuego en concurso con la causa contravencional de origen.

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