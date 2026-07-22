En el marco de una investigación por infracción al Código de Faltas y Convivencia de Pocito, efectivos de la Unidad Rural N°4 Sarmiento concretaron el allanamiento de una vivienda en el Barrio Conjunto 6. El procedimiento derivó en la detención de un hombre de 43 años y el hallazgo de restos de faena clandestina de equinos, animales silvestres en cautiverio y un arma de fuego sin documentación.
Horror en Pocito: hallan 10 cabezas de caballos faenados, armas y aves en cautiverio
Ocurrió en el Barrio Conjunto 6. Secuestraron unas 10 cabezas de caballos faenados, balanzas, cuchillos, nueve aves autóctonas y una carabina calibre .22.