Horror en Pocito: hallan 10 cabezas de caballos faenados, armas y aves en cautiverio

Las actuaciones se iniciaron tras detectarse la existencia de un galpón destinado al faenamiento ilegal de caballos. En esa primera instancia, el personal policial logró incautar aproximadamente 10 cabezas de equinos ya faenados, ganchos carniceros, un arco metálico para la suspensión de piezas pesadas y diversos cuchillos de corte.

Dando continuidad a las tareas de campo, se concretó la medida judicial en el domicilio de un sujeto de apellido Esposito (43). Durante el registro del inmueble, los uniformados secuestraron: