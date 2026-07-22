La detención de Jorge Emanuel Gauna Pelayes por haber atropellado, matado y dejado tirada a Cintia Johana Ortega (38) en Rawson sacó a la luz un dato clave sobre su prontuario. El conductor, de unos 40 años, contaba con una condena reciente por abuso sexual infantil dictada el 13 de febrero de 2026, a través de la cual se le había impuesto la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta.
Abuso infantil y condena reciente: el prontuario del Uber que mató en Rawson
Jorge Emanuel Gauna Pelayes había recibido tres años de prisión condicional en febrero. Tras atropellar a Cintia Ortega y fugarse, la Fiscalía pedirá prisión preventiva y su pena anterior pasar a ser efectiva.