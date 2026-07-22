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Abuso infantil y condena reciente: el prontuario del Uber que mató en Rawson

Jorge Emanuel Gauna Pelayes había recibido tres años de prisión condicional en febrero. Tras atropellar a Cintia Ortega y fugarse, la Fiscalía pedirá prisión preventiva y su pena anterior pasar a ser efectiva.

La detención de Jorge Emanuel Gauna Pelayes por haber atropellado, matado y dejado tirada a Cintia Johana Ortega (38) en Rawson sacó a la luz un dato clave sobre su prontuario. El conductor, de unos 40 años, contaba con una condena reciente por abuso sexual infantil dictada el 13 de febrero de 2026, a través de la cual se le había impuesto la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta.

A tan solo cinco meses de aquel fallo, el acusado vuelve a estar acorralado por la Justicia. Según confirmó el fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, Gauna Pelayes fue aprehendido tras intensos allanamientos realizados en Villa Hipódromo, luego de que decidiera entregarse al verse acorralado por el despliegue policial y el aporte de los vecinos.

Leé también: El conductor que mató y se fugó en Rawson tiene una condena por abuso sexual infantil

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El trágico siniestro ocurrió cerca de las 5:40 del lunes sobre el lateral este de calle General Mosconi, entre Putaendo y callejón La Troja. La víctima caminaba por el lugar cuando fue embestida por un automóvil que se dio a la fuga. Ortega fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, pero ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Durante las medidas judiciales se logró además el secuestro del vehículo involucrado. Los peritajes determinaron que la pieza que se había desprendido del rodado durante el impacto ya había sido reemplazada, evidenciando una clara intención de encubrir el hecho y alterar la evidencia para eludir a la policía.

Ante la gravedad del caso, la conducta de fuga y los antecedentes del imputado, el Ministerio Público Fiscal solicitará la prisión preventiva durante la investigación. De ser hallado culpable por este homicidio, la condicionalidad de su condena previa por abuso caerá automáticamente, por lo que deberá cumplir la pena en prisión efectiva.

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