Abuso infantil y condena reciente: el prontuario del Uber que mató en Rawson

El trágico siniestro ocurrió cerca de las 5:40 del lunes sobre el lateral este de calle General Mosconi, entre Putaendo y callejón La Troja. La víctima caminaba por el lugar cuando fue embestida por un automóvil que se dio a la fuga. Ortega fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, pero ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Durante las medidas judiciales se logró además el secuestro del vehículo involucrado. Los peritajes determinaron que la pieza que se había desprendido del rodado durante el impacto ya había sido reemplazada, evidenciando una clara intención de encubrir el hecho y alterar la evidencia para eludir a la policía.

Ante la gravedad del caso, la conducta de fuga y los antecedentes del imputado, el Ministerio Público Fiscal solicitará la prisión preventiva durante la investigación. De ser hallado culpable por este homicidio, la condicionalidad de su condena previa por abuso caerá automáticamente, por lo que deberá cumplir la pena en prisión efectiva.