La Justicia de EEUU incautó los teléfonos del "Chiqui" Tapia

La medida de la justicia estadounidense se extendió también a otros integrantes de la comitiva oficial y provocó un retraso de más de dos horas en el despegue del avión hacia la Argentina. Según documentos judiciales, Tapia fue citado a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida y deberá aportar todas las comunicaciones y registros relacionados con la firma Tourprodenter, como así también las intervenciones de Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.

Estructura financiera en la mira

La investigación, encabezada por tres fiscales especializados en delitos económicos y financieros del Departamento de Justicia norteamericano, busca reconstruir el circuito de fondos y las operaciones comerciales internacionales de la AFA, las cuales superarían los 300 millones de dólares.