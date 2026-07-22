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La Justicia de EEUU incautó los teléfonos del "Chiqui" Tapia

El operativo del FBI ocurrió en el aeropuerto de Nueva York antes del regreso de la Selección. Investigan contratos internacionales de la AFA por más de 300 millones de dólares.

En un hecho que sacude a la conducción del fútbol argentino, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y autoridades judiciales de los Estados Unidos demoraron al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York. Durante el operativo, realizado previo al abordaje del vuelo charter que traía de regreso a la Selección tras la Copa del Mundo, se le incautaron sus teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

La medida de la justicia estadounidense se extendió también a otros integrantes de la comitiva oficial y provocó un retraso de más de dos horas en el despegue del avión hacia la Argentina. Según documentos judiciales, Tapia fue citado a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida y deberá aportar todas las comunicaciones y registros relacionados con la firma Tourprodenter, como así también las intervenciones de Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.

Estructura financiera en la mira

La investigación, encabezada por tres fiscales especializados en delitos económicos y financieros del Departamento de Justicia norteamericano, busca reconstruir el circuito de fondos y las operaciones comerciales internacionales de la AFA, las cuales superarían los 300 millones de dólares.

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El foco principal del expediente está puesto sobre Tourprodenter LLC, una sociedad registrada en Florida a nombre de Faroni y su esposa. Esta firma fue designada como agente comercial exclusivo para percibir los ingresos provenientes de:

  • Acuerdos de patrocinio y derechos comerciales.

  • Cobro por partidos amistosos de la Selección.

  • Derechos de transmisión televisiva y logística.

La causa tomó impulso tras la declaración prestada en Miami por el empresario Guillermo Tofoni, quien denunció el funcionamiento de esta trama societaria. Las autoridades investigan si las transferencias, comisiones y el flujo de dinero a través del sistema bancario estadounidense constituyen delitos de lavado de activos u otras infracciones bajo la legislación de ese país.

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