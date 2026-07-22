En un hecho que sacude a la conducción del fútbol argentino, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y autoridades judiciales de los Estados Unidos demoraron al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York. Durante el operativo, realizado previo al abordaje del vuelo charter que traía de regreso a la Selección tras la Copa del Mundo, se le incautaron sus teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.
La Justicia de EEUU incautó los teléfonos del "Chiqui" Tapia
El operativo del FBI ocurrió en el aeropuerto de Nueva York antes del regreso de la Selección. Investigan contratos internacionales de la AFA por más de 300 millones de dólares.