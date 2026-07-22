El jugador Thiago Almada visitó San Juan tras su regreso del Mundial 2026

Luego de consagrarse subcampeón del Mundial 2026 el pasado domingo, el futbolista eligió San Juan para realizar una visita de carácter personal y espiritual. Este miércoles recorrió el paraje de la Difunta Correa, en Vallecito, y también el santuario de San Expedito.

Lejos de los flashes y sin anunciar su llegada, el mediocampista ofensivo mantuvo un perfil bajo durante toda la jornada. Sin embargo, su presencia rápidamente fue advertida por quienes se encontraban en ambos lugares, donde numerosos fieles y turistas aprovecharon la oportunidad para pedirle una fotografía.