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El jugador Thiago Almada visitó San Juan tras su regreso del Mundial 2026

El mediocampista de la Selección Argentina llegó este miércoles a la provincia y recorrió dos de los principales sitios de fe popular: San Expedito y la Difunta Correa.

El mediocampista de la Selección Argentina, Thiago Almada, llegó este miércoles a la provincia y recorrió dos de los principales sitios de fe popular. Aunque mantuvo un perfil bajo y no publicó imágenes en sus redes sociales, su presencia no pasó inadvertida entre los visitantes.

Luego de consagrarse subcampeón del Mundial 2026 el pasado domingo, el futbolista eligió San Juan para realizar una visita de carácter personal y espiritual. Este miércoles recorrió el paraje de la Difunta Correa, en Vallecito, y también el santuario de San Expedito.

Lejos de los flashes y sin anunciar su llegada, el mediocampista ofensivo mantuvo un perfil bajo durante toda la jornada. Sin embargo, su presencia rápidamente fue advertida por quienes se encontraban en ambos lugares, donde numerosos fieles y turistas aprovecharon la oportunidad para pedirle una fotografía.

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Con la amabilidad que lo caracteriza, Almada accedió a cada uno de los pedidos y se tomó imágenes con grandes y chicos, generando sorpresa y entusiasmo entre los presentes.

Aunque el campeón del mundo con la Scaloneta no compartió publicaciones en sus redes sociales, su paso por la provincia no pasó desapercibido y rápidamente comenzaron a circular fotografías tomadas por los propios visitante.

Además, el propio presidente de la AFA, Claudio Tapia, compartió un mensaje de agradecimiento al jugador por visitar el Paraje.

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