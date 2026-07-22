El mediocampista de la Selección Argentina, Thiago Almada, llegó este miércoles a la provincia y recorrió dos de los principales sitios de fe popular. Aunque mantuvo un perfil bajo y no publicó imágenes en sus redes sociales, su presencia no pasó inadvertida entre los visitantes.
El jugador Thiago Almada visitó San Juan tras su regreso del Mundial 2026
El mediocampista de la Selección Argentina llegó este miércoles a la provincia y recorrió dos de los principales sitios de fe popular: San Expedito y la Difunta Correa.